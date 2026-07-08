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Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn 2026, sư phạm từ 20 điểm

Thứ Tư, 21:05, 08/07/2026
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VOV.VN - Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm sàn 20 đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên và 19 điểm với các ngành ngoài sư phạm. Cùng với đó, nhà trường công bố bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT để phục vụ xét tuyển.

Theo đó, điểm sàn của Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (Mã tuyển sinh QHS01, QHS02, QHSO3, QHSO4, QHSO5, QHS06, QHS07, QHS08, QHS09, QHS10) là 20 điểm.

Đối với các ngành ngoài sư phạm gồm Khoa học giáo dục (QHS11), Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục (QHS12), điểm sàn là 19 theo thang điểm 30 đối với cả hai phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội sau quy đổi; không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).

Trường ĐH Giáo dục cũng công bố bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

truong Dh giao duc - Dh quoc gia ha noi cong bo diem san 2026, su pham tu 20 diem hinh anh 1
truong Dh giao duc - Dh quoc gia ha noi cong bo diem san 2026, su pham tu 20 diem hinh anh 2
truong Dh giao duc - Dh quoc gia ha noi cong bo diem san 2026, su pham tu 20 diem hinh anh 3
truong Dh giao duc - Dh quoc gia ha noi cong bo diem san 2026, su pham tu 20 diem hinh anh 4
Thu Hằng/VOV.VN
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