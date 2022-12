Trường ĐH Hải Phòng đột ngột buộc sinh viên rời ký túc xá

Phản ánh tới PV VietNamNet, nhiều sinh viên nội trú Trường ĐH Hải Phòng cho biết, họ bị yêu cầu dọn đồ, rời ký túc xá đột ngột vào chiều 15/12.

Thông báo đột ngột của nhà trường. Ảnh: Sinh viên cung cấp

Sau khi nhận được thông báo của nhà trường, hàng trăm sinh viên, gồm cả sinh viên quốc tế, đã phải rời ký túc xá (dù đã đóng tiền nội trú từ trước) trong tình trạng như ong vỡ tổ. Việc phải đi thuê nhà trọ gấp gáp ngay trong ngày, đặc biệt là khi đang cấp tập ôn thi hết kỳ gây rất nhiều khó khăn cho sinh viên.

Thông báo của Ban giám hiệu tới tay sinh viên có nội dung: Để phục vụ công tác sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện các hạng mục PCCC tại K1, K2 theo yêu cầu của cơ quan chức năng, sinh viên phải rời KTX ngay sau khi có thông báo cụ thể. Đề nghị tất cả sinh viên mang tất cả các đồ có giá trị và cần thiết về nhà, không được quay lại lấy đồ trong thời gian sửa chữa.

Cũng theo thông báo trên, 1 tháng sau, kể từ ngày 16/12, sinh viên mới được trở lại ký túc xá.

Thông tin tới phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho hay: “Các toà nhà ký túc xá ĐH Hải Phòng vi phạm PCCC trong thời gian dài. Thời gian vừa rồi chúng tôi đã nhắc nhở, đốc thúc nhiều lần nhưng nhà trường không khắc phục. Vì thế, chúng tôi tạm đình chỉ 1 tháng để nhà trường phải khắc phục dứt điểm các vi phạm về phòng chống cháy nổ mà công an đã chỉ ra, nhưng không nhất thiết phải bắt sinh viên ra ngoài mà nên có bố trí hợp lý”.

Khu ký túc xá trường ĐH Hải Phòng

Tối qua, lãnh đạo Trường ĐH Hải Phòng xác nhận có sự việc cho sinh viên nội trú ra ngoài để xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn cháy nổ của các toà nhà.

Ký túc xá trường này gồm 6 toà nhà cao từ 4 đến 8 tầng, có khả năng phục vụ hơn 4.000 sinh viên.

Được biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng hợp tác và đào tạo quốc tế hướng dẫn sinh viên Lào di chuyển tạm thời về ký túc xá A7. Hiện nay, Trung tâm phục vụ và nội trú cũng tạm dừng hoạt động nhà ăn sinh viên ký túc xá K1 và tạp hóa tầng 1 ký túc xá K2. Bộ phận an ninh được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người ra vào, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ./.