Trường nội trú biên giới Gia Lai chạy đua hoàn thành khu ăn

Hai tháng sau khai giảng, trưa nào vợ chồng anh Kpuih Đin, ở làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, cũng thu xếp công việc đến trường đón con về ăn cơm. Hôm bận, anh chị chuẩn bị cơm cho con mang đến lớp. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều gia đình có con thuộc diện nội trú, bán trú.

Từ đầu tháng 10, toàn bộ 1.145 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Dom đã chuyển về cơ sở mới. Phòng học khang trang, sạch đẹp, nhưng các hạng mục ăn ở chưa hoàn thiện nên học sinh chưa thể sinh hoạt nội trú. Anh Đin mong công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng để con được ăn ở tại trường, phụ huynh giảm công sức đưa đón, yên tâm làm việc.

Học sinh vùng biên đã được học tập trong những lớp học khang trang.

“Từ khai giảng đến nay, gia đình khắc phục để đón con hàng ngày, nhưng mất thời gian, cũng có lúc đón muộn. Mong công trình sớm xong để con tôi được ăn ở tại trường, bố mẹ không phải đi lại, còn lo việc nhà nữa", anh Đin nói.

Từ đầu tháng 11, ba trường tại các xã Ia Púch, Ia Mơ và Ia Nan đã đủ điều kiện tổ chức nội trú, bán trú. Bốn trường còn lại tại Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Chia và Ia O đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao trước ngày 15/11.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến cuối tháng 10, khối lượng thi công tại 4 trường đạt khoảng 90,1%. Phần việc còn lại chủ yếu là khu ăn ở và hạ tầng kỹ thuật, phải hoàn thiện, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Mưa kéo dài, thiếu lao động có tay nghề và việc bổ sung nhân lực, tổ chức thi công bù tiến độ của một số nhà thầu chưa kịp thời là những nguyên nhân khiến công trình chậm hoàn thành.

Khu nội trú và khu nhà ăn ở trường nội trú xã Ia Dom đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Tại công trường Trường nội trú liên cấp xã Ia Dom, khoảng 270 công nhân đang thi công, trong đó một nửa quân số luân phiên tăng ca ban đêm. Kỹ sư Nguyễn Phạm Minh Dũng, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết, các nhà thầu đang bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

“Giải pháp của nhà thầu là tăng ca tới 10 giờ, 11 giờ đêm, với một nửa quân số trên công trường, thay nhau tăng ca. Hôm qua là đạt 94% khối lượng, còn lại là hạng mục ký túc xá sẽ được bàn giao chậm nhất 10/11", anh Dũng cho biết.

Trong khi chờ hoàn thiện cơ sở vật chất, các Trường nội trú liên cấp cũng chủ động chuẩn bị nhân lực và phương án tổ chức hoạt động. Tại Trường nội trú liên cấp xã Ia Dom, đã tiếp nhận 52 trong tổng số 53 chỉ tiêu giáo viên biên chế, được phân bổ thêm 12 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên. Mười nhân viên cấp dưỡng đã hoàn thành khóa đào tạo nghề nấu ăn, được cấp chứng chỉ, sẵn sàng phục vụ bữa ăn cho học sinh. Phương án lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cũng được chuẩn bị để bảo đảm việc tổ chức ăn uống trong thời gian đầu nếu bếp ăn chưa thể vận hành ngay.

Nhà trường đã thành lập Ban nội trú, xây dựng quy chế sinh hoạt, phân công trách nhiệm quản lý, chăm sóc học sinh ngoài giờ lên lớp. Thầy Phan Quốc Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc hỗ trợ tâm lý, rèn kỹ năng sống và tổ chức hoạt động ngoài giờ được đặc biệt chú trọng, giúp học sinh sớm thích nghi với môi trường sinh hoạt tập trung.

“Nhà trường xây dựng một phó hiệu trưởng phụ trách một tổ đặc thù, một tổ năng khiếu để giúp các em được tư vấn tâm lý, bỡ ngõ trong thời gian đầu nhập trường. Từ đó động viên , khuyến khích các em, để rèn cho các em về kỹ năng sống và trò chơi, hoạt động chuyển tiếp sau giờ học buổi chiều. Trường rất quan tâm điều này, để chuẩn bị cho các em tâm thế tốt nhất", thầy Hùng cho biết.

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo đến cuối tháng 11/2026, toàn bộ toàn bộ 7 trường nội trú ở vùng biên giới phải hoàn thiện đưa vào vận hành khu ăn, ở cho học sinh nội trú, bán trú.

Dự án 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô thiết kế 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh nội trú và bán trú. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới.

Trước yêu cầu sớm đưa các trường vào hoạt động đồng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu những trường đã đủ điều kiện phải tổ chức nội trú, bán trú ngay. Ngành giáo dục và chính quyền địa phương đồng thời phải chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phương án quản lý, chăm sóc học sinh; bảo đảm công trình được bàn giao đến đâu, đưa vào sử dụng hiệu quả đến đó. Đối với các trường còn lại, chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành bàn giao trong tháng 11 này.

“Giao ban với Chính phủ, tôi cũng đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc, điều kiện thời tiết của địa phương. Sau. Khai giảng vẫn tiếp tục mưa, các công trình không thể hoàn thành toàn bộ theo đúng tiến độ. Tôi đã chịu trách nhiệm trước Phó Thủ tướng Chính phủ rồi, các đồng chí cũng phải chịu trách nhiệm với tỉnh. Nếu trì hoãn nữa thì buộc phải xử lý", ông Giang nhấn mạnh.

Các lớp học đã đi vào hoạt động, nhưng để mô hình trường nội trú thực sự phát huy hiệu quả, học sinh cần được bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc tại trường. Vì vậy, hoàn thành công trình đúng hạn, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện vận hành, không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là trách nhiệm đối với học sinh và phụ huynh vùng biên Gia Lai.