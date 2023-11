Truy điệu, an táng 3 liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xúc động lễ viếng, truy điệu 3 liệt sỹ cảnh sát PCCC

VOV.VN - Chiều 5/8, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân cho Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đội PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy.