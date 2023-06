Truy điệu, an táng 8 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

8 hài cốt này nằm trong số 10 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào được Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc trong nửa năm qua.

An táng 8 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Lễ an táng đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quân đội. Trong số 8 hài cốt này, có 6 liệt sỹ chưa xác định được danh tính; 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính gồm: Lường Văn Hương (sinh năm 1941) và Lường Văn Xương (sinh năm 1936), quê quán cùng ở xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cùng trong ngày hôm nay 23/6, Đoàn công tác đặc biệt của Quân khu 2 sẽ tiếp tục hành quân để bàn giao hài cốt của 2 liệt sỹ là Lò Văn Nối (sinh năm 1940), quê quán tại bản Đêu, Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và Đinh Công Thân (sinh năm 1938), quê quán tại Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về bàn giao cho các địa phương an táng theo phong tục tập quán và nguyện vọng của các gia đình.

Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và các xã lân cận đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thống kê từ năm 1994 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã xác minh, kết luận hơn 4.280 thông tin về mộ liệt sĩ; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được khoảng 1.810 bộ hài cốt, trong đó có 142 liệt sĩ có đầy đủ thông tin họ tên, quê quán.

Phát biểu tại lễ truy điệu, an táng tổ chức sáng nay, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Sự cống hiến, hy sinh to lớn của những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng khát vọng giành độc lập, tự do, hạnh phúc.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn.