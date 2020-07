Ngày 20/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Campuchia và trong nước.

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn mùa khô 2019-2020, Đội K90 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 99 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó tại Campuchia 66 hài cốt và ở trong nước là 33 hài cốt (có 4 hài cốt có danh và 95 hài cốt chưa xác định được danh tính).

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ghi nhận công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đội K90 và Đội K93. Đồng thời, cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, các tỉnh của Vương quốc Campuchia, đã tạo điều kiện và cung cấp thông tin về vị trí để đào tìm hài cốt liệt sỹ, giúp Đội K90 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do Đảng, Nhà nước giao phó.



Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sự hy sinh của các liệt sĩ mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc và dân tộc; các đồng chí đã hi sinh thân mình để mang lại độc lập, tự do cho đất nước, góp phần làm cho đất nước Việt Nam được hòa bình, thống nhất, nhân dân Campuchia được hồi sinh và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia đời đời bền vững.

Do đó, việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ, nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ, để người thân của các liệt sỹ và nhân dân có điều kiện viếng thăm và tri ân. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, dù chưa rõ danh tính, quê hương các liệt sĩ, song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các liệt sĩ để chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt của mình./.