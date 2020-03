Truy tìm xe ô tô gây tai nạn làm 2 người bị thương nặng rồi bỏ chạy

Vào khoảng 9h22 ngày 1/3 tại khu vực chung cư The Golden An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn do tài xế ô tô bán tải mang BKS 29C-835.24 chạy với tốc độ cao, vượt ẩu. Khi qua ngã rẽ vào chung cư, lái xe đã không làm chủ được tốc độ và đâm trực diện vào 2 người đi xe máy trong đó có 1 cháu bé.

Hậu quả khiến cháu bé bị thương rất nặng hiện trong tình trạng nguy kịch và người còn lại cũng bị chấn thương.

Tuy nhiên thay vì dừng lại hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu, thì tài xế đã nhấn ga bỏ chạy.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện tại các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tài xế và chiếc xe gây tai nạn trên để giải quyết vụ việc./.