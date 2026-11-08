Tự chủ đại học: Không thể biến học phí thành nguồn sống chính

Tự chủ đại học nhằm trao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục trong tổ chức, nhân sự, học thuật và tài chính. Nhưng khi học phí trở thành nguồn thu chủ yếu, một vấn đề cần được đặt ra: Liệu áp lực cân đối tài chính có đang chi phối các quyết định đào tạo, nghiên cứu và định hướng phát triển của nhà trường?

Khi phụ thuộc lớn vào học phí, tuyển sinh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn gắn trực tiếp với khả năng duy trì hoạt động. Trường tuyển được nhiều sinh viên có thêm nguồn lực để trả lương, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm chi thường xuyên. Ngược lại, nếu không đạt chỉ tiêu, áp lực tài chính sẽ tăng lên.

Học phí chiếm tỷ trọng lớn, tự chủ đang đi lệch hướng

Mới đây, tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quỳnh Liên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, cho rằng việc đặt nặng yêu cầu tự chủ đối với các trường công lập có thể khiến tuyển sinh trở thành áp lực lớn. Theo đại biểu, nếu không có sinh viên đầu vào, các trường sẽ khó bảo đảm khả năng tự chủ tài chính.

Khi học phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu, minh bạch tài chính và trách nhiệm giải trình là điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền lợi người học.

Đại biểu cũng lưu ý nguy cơ xuất hiện những ngành học có mức học phí cao nhưng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp chưa chắc được bảo đảm. Việc cả trường công lập và tư thục cùng tập trung đầu tư, cạnh tranh ở những ngành như Kinh tế, Khoa học xã hội và nhân văn chỉ nhằm duy trì hoạt động theo cơ chế tự chủ là điều không phù hợp. Các trường cần phát huy vai trò, thế mạnh riêng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, thay vì chỉ chạy theo những ngành dễ tuyển sinh.

Tự chủ tài chính vì thế không thể chỉ được đo bằng số thu hay tỷ lệ ngân sách nhà nước trong tổng nguồn thu. Một trường có thể tăng thu từ học phí, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học hay cơ cấu ngành học được cải thiện.

Bàn về tình trạng học phí đại học tăng mạnh ở một số trường, TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ hơn về bản chất của tự chủ đại học. Theo ông, tự chủ không đồng nghĩa với việc các trường phải tự túc hoàn toàn về tài chính và chuyển gánh nặng chi phí đào tạo sang người học.

TS Lê Viết Khuyến phân tích, tự chủ đại học gồm ba lĩnh vực: tổ chức và nhân sự, học thuật, tài chính. Các nội dung này có quan hệ với nhau, không thể chỉ căn cứ khả năng tự bảo đảm nguồn thu để đánh giá mức độ tự chủ của một trường. Việc trao quyền tự chủ, theo ông, cần căn cứ vào năng lực và tiêu chuẩn mà nhà trường đáp ứng, nhất là năng lực quản trị và khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực.

TS Lê Viết Khuyến cho rằng cần xem xét thận trọng cách hiểu tự chủ đồng nghĩa Nhà nước cắt toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, đầu tư phát triển, buộc trường tự tìm nguồn thu. Khi ngân sách không còn bảo đảm, học phí trở thành một trong những nguồn tài chính quan trọng. Ngoài học phí, trường có thể thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có đủ điều kiện; nguồn thu này phụ thuộc vào đội ngũ, cơ sở vật chất, tiềm lực khoa học và nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp, xã hội.

Nếu chủ yếu trông chờ vào học phí, các trường có thể tìm cách tăng quy mô tuyển sinh và mức thu, khiến chi phí đào tạo chuyển thêm sang người học, đồng thời tác động đến định hướng tuyển sinh và lựa chọn ngành.

Để bảo đảm sự phát triển ổn định của hệ thống, TS Lê Viết Khuyến cho rằng Nhà nước vẫn phải giữ vai trò đầu tư ngân sách cho các trường đại học công lập. Nguồn thu từ xã hội, trong đó có học phí, nên được xem là sự chia sẻ chi phí, không thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm đầu tư của Nhà nước. Với những trường đáp ứng đủ điều kiện tự chủ, sử dụng hiệu quả nguồn lực công càng cần được Nhà nước quan tâm đầu tư, tạo điều kiện phát triển thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.

Cần phân biệt tự chủ tài chính với tự túc tài chính: tự chủ là được trao quyền quyết định, sử dụng nguồn lực trong khuôn khổ trách nhiệm giải trình, không phải Nhà nước rút toàn bộ trách nhiệm đầu tư.

Ông cũng dẫn kinh nghiệm Indonesia về việc đặt giới hạn học phí trong tương quan với thu nhập người dân, cho rằng đây là vấn đề đáng tham khảo khi xây dựng chính sách.

Quyền tự chủ càng lớn, trách nhiệm giải trình càng phải rõ

Tự chủ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng cơ chế công khai và trách nhiệm giải trình thực chất. TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT cho rằng, nếu thiếu minh bạch tài chính và cơ chế giám sát chi tiêu, quyền tự chủ có thể bị thực hiện thiếu kiểm soát, không bảo đảm đúng mục tiêu và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học.

Theo ông, cần làm rõ cơ quan nào giám sát các khoản thu, chi thường xuyên của trường và việc thực hiện “3 công khai” có được kiểm tra thực chất hay không. Giải trình không chỉ dừng ở công bố mức học phí hay đề án tuyển sinh. Các trường cần làm rõ cơ sở xác định học phí, cấu thành chi phí đào tạo, kế hoạch sử dụng nguồn thu và kết quả người học nhận được; trong đó có đầu tư cho giảng viên, phòng thí nghiệm, thư viện, thực hành, thực tập và dịch vụ hỗ trợ.

TS Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, học phí tăng không hẳn là bất hợp lý, nhưng các trường phải giải trình rõ cơ sở tăng, chất lượng người học nhận được và trách nhiệm hỗ trợ sinh viên khó khăn. Theo ông, Nhà nước không thể giảm trách nhiệm đầu tư khi trao quyền tự chủ cho các trường công lập. Chi phí đào tạo cần được chia sẻ giữa Nhà nước, người học và doanh nghiệp; ngân sách ưu tiên ngành chiến lược và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tự chủ đại học không chỉ là khả năng tự cân đối thu - chi, mà còn phải được đánh giá qua chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Dẫn kinh nghiệm OECD, ông cho biết một số nước Bắc Âu duy trì học phí thấp hoặc miễn học phí, trong khi Australia và Anh áp dụng học phí cao hơn nhưng có cơ chế tín dụng sinh viên, hoàn trả theo thu nhập sau tốt nghiệp. Với Việt Nam, bên cạnh việc nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng từ năm 2027 theo Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, ông đề xuất nghiên cứu cơ chế trả nợ theo thu nhập và theo dõi tình trạng sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính.

Học phí tăng không đương nhiên đồng nghĩa chất lượng đào tạo được cải thiện. Nếu người học và xã hội không tiếp cận được thông tin sử dụng nguồn thu, khó đánh giá mức tăng có tương xứng với chi phí và kết quả đào tạo hay không. Minh bạch tài chính phải gắn với quyền tự chủ, không chỉ là thủ tục trên văn bản.

Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 đặt ra định hướng bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho cơ sở giáo dục đại học, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính; đồng thời đổi mới cơ chế tài chính, phân bổ ngân sách theo sứ mạng, chất lượng và hiệu quả. Định hướng này cho thấy tự chủ cần được nhìn nhận rộng hơn khả năng tự cân đối thu – chi, trong đó Nhà nước vẫn có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Theo một số chuyên gia, Nhà nước vẫn cần duy trì đầu tư ngân sách cho các trường đại học công lập, trong khi học phí là nguồn chia sẻ chi phí từ người học. Cùng với đó, các trường cần công khai nguồn thu, chi phí đào tạo và trách nhiệm giải trình trong sử dụng nguồn lực. Đây cũng là những vấn đề cần được đặt ra trong quá trình thực hiện chủ trương tự chủ đại học theo Nghị quyết 71-NQ/TW.