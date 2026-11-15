Từ mái trường tranh tre đến điểm sáng giáo dục vùng cao Sơn La

Tiền thân là phân hiệu của Trường cấp 3 Mộc Châu (Sơn La), thành lập năm 1975, đến năm học 1976-1977, trường chính thức mang tên Trường THPT vừa học vừa lao động sản xuất Mộc Châu. Nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Thảo Nguyên được công nhận là Trường học Hạnh phúc.

Riêng 5 năm học gần đây, nhà trường đạt hơn 260 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100%. Hiện trường có 36 phòng học cùng hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành và thư viện hiện đại; được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II và danh hiệu “Trường học Hạnh phúc”.

Với những thành tích đạt được, nhà trường nhiều năm liền được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2023-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen năm học 2024-2025; năm học 2024-2025, trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Trường THPT Thảo Nguyên vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy và trò; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, mẫu mực về đạo đức.

“Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Minh Tiến nói.

UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 5 cá nhân.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tập thể Trường THPT Thảo Nguyên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển nhà trường.