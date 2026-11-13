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Từ năm 2028, bỏ cộng điểm IELTS khi xét tuyển đại học

Thứ Sáu, 15:06, 13/11/2026
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VOV.VN - Thí sinh có IELTS, giải học sinh giỏi được cộng tối đa 0,5/30 điểm trong năm 2027; từ năm 2028, các trường đại học không còn được cộng điểm trong tuyển sinh.

Nội dung trên nằm trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 13/11.

Trong năm 2027, các trường đại học đã sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng. Chính sách điểm cộng này dành cho 3 nhóm: thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế, trong đó có chứng chỉ IELTS.

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Từ năm 2028, các trường đại học không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tổng điểm cộng của thí sinh thuộc các nhóm trên không được vượt quá 0,5 điểm trên thang 30, thay vì mức tối đa 3 điểm như trước đây.

Từ năm 2028, các trường đại học không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Như vậy, thí sinh sở hữu IELTS sẽ không được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển như chính sách trước đây.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra điểm bất cập lớn khi cùng đạt IELTS 6.0 có 26 mức điểm cộng. Theo dữ liệu tuyển sinh năm 2026, cả nước có hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm. Trong đó, hơn 35.900 em dùng chứng chỉ IELTS.

Đáng chú ý, IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng cùng một mức chứng chỉ này lại được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau, gây sự bất bình đẳng.

Theo ví dụ được đại diện Bộ GD&ĐT đưa ra, với IELTS 6.0, Đại học Luật Hà Nội cộng 0,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển, Đại học Y Hà Nội tính 0,75 điểm, Đại học Thương mại và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cộng 1 điểm, trong khi Đại học Bách khoa Hà Nội tính theo thang điểm 100. Sự chênh lệch này đặt ra yêu cầu rà soát cách sử dụng chứng chỉ và điểm cộng trong tuyển sinh.

Thống kê hiện nay cũng cho thấy nhiều ngành điểm chuẩn khoảng 28 nhưng cho cộng tới 1,5 điểm, khiến hàng nghìn thí sinh đạt 26,5-28 điểm vẫn không trúng tuyển chỉ vì không có điều kiện thi chứng chỉ có chi phí cao.

Việc giới hạn điểm cộng trong năm 2027 và tiến tới bỏ hoàn toàn từ năm 2028 được đặt ra nhằm khắc phục sự chênh lệch này, nhằm đảm bảo công bằng trong tuyển sinh đại học.

Tuy nhiên, bỏ điểm cộng không đồng nghĩa IELTS không còn giá trị trong xét tuyển đại học. Thí sinh vẫn có thể được quy đổi chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển nếu trường đại học có quy định chấp nhận hình thức này.

Điểm khác biệt là chứng chỉ IELTS khi đó được sử dụng để thay thế điểm môn ngoại ngữ theo phương án quy đổi của trường, không phải cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển.

Như vậy, từ năm 2028, IELTS vẫn có thể là lợi thế trong xét tuyển đại học thông qua việc quy đổi điểm môn ngoại ngữ, nhưng không còn được sử dụng làm căn cứ để cộng điểm thưởng hoặc điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển đại học.

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Bỏ điểm cộng IELTS: Bài toán lớn hơn là cơ hội học ngoại ngữ

VOV.VN - Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, từ năm 2027 các trường không còn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm khuyến khích như hiện nay. Tuy nhiên, IELTS vẫn có thể được sử dụng theo những cách khác trong tuyển sinh, tùy phương án của từng trường.

Ngọc Thu/VTC News
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