Từ nay đến hết năm 2023, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định: "Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm".

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, bão/ATNĐ, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết: "Từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm".

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo từ đêm 26/11 đến 28/11 như sau: Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 26/11, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to trong đêm 26/11, sau có mưa rào rải rác. Từ ngày 28/11 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 28/11 đến 6/12: Trung Bộ: Từ ngày 30/11-5/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ: từ ngày 30/11-05/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.