Theo kế hoạch, thời gian thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Nghệ An từ ngày 24 đến ngày 30/10/2026.

Từ ngày 24 đến 30/10, Nghệ An triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện, triển khai công tác thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.

UBND các xã, phường được giao chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội hằng ngày thông báo lịch thu nhận mẫu ADN tại trạm thu nhận theo lịch được phân công trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến hết ngày 30/10/2026. Các địa phương cũng thông báo số điện thoại của Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã phụ trách để thân nhân biết, liên hệ thu nhận mẫu ADN.

Vị trí điểm thu nhận mẫu ADN phải được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của UBND cấp xã.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, đoàn thể, cơ quan, tổ chức trên địa bàn phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, phối hợp với Công an cấp xã có phương án hỗ trợ phương tiện đưa 100% thân nhân đã đăng ký thu nhận mẫu ADN đến điểm thu nhận và đón thân nhân về địa phương, bảo đảm an toàn, thuận lợi.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Nghệ An đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang.

Đối với UBND phường Trường Vinh, địa phương nơi đặt trạm thu nhận mẫu ADN, tỉnh yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an phường Trường Vinh triển khai hoạt động của trạm đạt hiệu quả cao; hỗ trợ xử lý, giải quyết các sự cố, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thu nhận mẫu.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an về tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, từ ngày 25/6 đến ngày 1/7/2026, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thu nhận mẫu ADN cho 17.831 trường hợp, đạt tỷ lệ 89,47%.

Ngày 24/9/2026, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an ban hành Công văn số 8468/C06-TTDLDC về việc triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang. Việc tiếp tục thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ góp phần thực hiện nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.