Tụ tập đánh nhau, gần 20 thiếu niên ở TP.HCM được yêu cầu dọn nghĩa trang liệt sĩ

Theo thông tin từ Công an xã Phú Giáo, đêm 26/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, lực lượng Công an xã lập tức có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Các em được đưa Nghĩa trang liệt sĩ. (ảnh: Công an xã)

Qua xác minh, các em có tuổi đời còn rất trẻ (chỉ từ 13 đến 16 tuổi) nhưng đã bỏ học, bỏ gia đình đi bụi, theo bạn bè xấu.

Thay vì chỉ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khô khan, sau khi răn đe và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, Công an xã Phú Giáo đã đưa các em đến Nghĩa trang Liệt sĩ của xã.

Các em dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ. (ảnh: Công an xã)

Tại đây, các em được nghe giảng giải để hiểu rằng, ở chính độ tuổi 13-16 như các em hiện tại, các thế hệ cha anh đi trước đã phải cầm súng ra chiến trường, ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ để đổi lấy nền hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên cho các em hôm nay.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, các thanh thiếu niên đã tự tay lau từng ngôi mộ, quét sạch lá cây, nhổ từng bụi cỏ và ghi nhớ tên các liệt sĩ.

Việc làm này của công an xã được dư luận đồng tình. (ảnh: Công an xã)

Bài học thực tế xúc động này nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc về giá trị của sự hòa bình, điều vốn được đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước. Cách làm của công an xã cũng đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của dư luận.