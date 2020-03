Tụ tập lễ bái ở Phủ Tây Hồ giữa dịch: Sẽ xử phạt những ai vi phạm

Như VOV.VN đã phản ánh, ngày 24/3 (tức mùng 1 tháng 3 âm lịch), rất đông người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19

Trưa 25/3, trao đổi với VOV.VN, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, quận đã giao lực lượng công an chốt trực 24/24h tại Phủ Tây Hồ từ ngày hôm qua (24/3).

Người dân vẫn chen chân đi lễ phủ Tây Hồ (Hà Nội) trong ngày 25/3.

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, trước đó, Ban quản lý Phủ Tây Hồ chấp hành nghiêm chỉnh việc đóng cửa phủ nhưng sáng qua vẫn xảy ra tình trạng người dân vào trong sân cúng lễ. Việc một số công dân không đeo khẩu trang tụ tập ở Phủ Tây Hồ đã được các lực lượng làm nhiệm vụ giải thích, tuyên truyền, giải tán.

Tới 15h ngày 24/3, sau khi quận và phường triển khai barie rào chắn, vẫn còn tình trạng người dân đứng ngoài đường cúng lễ. Các lực lượng trực chốt tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Chính quyền phường cũng sử dụng hệ thống loa truyền thanh, loa di động để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.



Hiện, tất cả 25 di tích lịch sử trên địa bàn quận đã đóng cửa. Tại các nơi này đều có các tờ rơi với nội dung hướng dẫn theo chỉ đạo của thành phố.



Lực lượng chức năng tuyên truyền giải tán người dân còn tới lễ tại Phủ Tây Hồ.

"Hôm nay (25/3) và ngày mai, tại Phủ Tây Hồ, các lực lượng vẫn tiếp tục chốt chặn vì có nội dung tâm linh Tiệc Mẫu. Ban quản lý Phủ Tây Hồ đã chấp hành nghiêm túc, không tổ chức hoạt động này, đóng cửa hoàn toàn, nếu người dân có đến cũng không tiếp.

UBND quận Tây Hồ cũng đã chỉ đạo lực lượng công an quận và phường dựng rào barie cách xa khu vực Phủ Tây Hồ. Đội an ninh công an quận sẽ xử phạt hành chính những công dân đã được nhắc nhở mà vẫn vi phạm, không chấp hành quy định của lực lượng chức năng", ông Đỗ Anh Tuấn cho biết.



Trước việc người dân thuộc nhiều tôn giáo, tín ngưỡng mong muốn được thực hành nghi lễ tâm linh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: "Đối với Phật giáo, Phật tại tâm. Tức là mọi người không nhất thiết phải đến chùa lễ Phật mới là thành tâm. Phật ở trong tâm mỗi người, lòng hướng thiện thì tâm sẽ an. Quan điểm Phật ở trong tâm rồi, tâm ta thành, tâm ta thiện thì khoá lễ của chúng ta đã có thành tựu".



Trên tinh thần đó, Thượng toạ Thích Thanh Quyết mong muốn các Phật tử hiểu rằng, hiện giờ là thời điểm phức tạp, không nhất thiết phải đến chùa lễ Phật mới là thành tâm, không đi lễ lúc này thì đi lễ lúc khác. Lúc này là lúc mọi người cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo của Nhà nước trong việc phòng chống dịch Covid-19./.