Từ thao trường đến công trường xây dựng trường học

Những ngày này, không khi làm việc tại công trình Trường liên cấp Tiểu học và THCS Trường Hà, tỉnh Cao Bằng luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ, chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng cao điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực biên giới với các vùng trung tâm.

Những ngày này, không khi làm việc tại công trình Trường liên cấp Tiểu học và THCS Trường Hà, tỉnh Cao Bằng luôn diễn ra khẩn trương, hối hả

Ông Đinh Gia Long, đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục cơ bản trước thời điểm năm học mới.

“Đơn vị vẫn đang tăng ca thường xuyên để đảm bảo tiến độ trước 30/8 để phục vụ đón các cháu vào năm học mới. Nhà thầu đang tăng cường quân số, với khối lượng công việc rất nhiều, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng anh em cán bộ, công nhân đều cố gắng. Cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như thời tiết, anh em đều cố gắng để đưa tiến độ sát với chỉ tiêu mà Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra", ông Long nói.

Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Những người lính vốn quen với thao trường, huấn luyện nay trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, lắp dựng cốp pha, làm điện nước, san gạt mặt bằng và hỗ trợ các hạng mục xây dựng.

Những người lính vốn quen với thao trường, huấn luyện nay trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, lắp dựng cốp pha, làm điện nước, san gạt mặt bằng và hỗ trợ các hạng mục xây dựng

Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1 cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.

“Lúc đầu mới lên em nhìn công trường rất rộng và cũng nghĩ sẽ rất vất vả, nhưng qua làm việc và tiếp xúc với anh em, cá nhân em thấy rằng được cống hiến một phần sức lực của mình cho Đảng, Nhà nước và Quân đội thì cũng cảm thấy bớt đi vất vả, thay vào đó là niềm tự hào nhiều hơn. Được tôi luyện trong môi trường quân đội nên em cũng cứng rắn lên nhiều, các công việc trên công trường em cũng thấy không quá khó khăn. Sự nhiệt huyết của chúng em đều là quyết tâm, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đưa dự án về đích đúng tiến độ", Trung sĩ Lý Việt Hải chia sẻ.

Trường liên cấp Tiểu học và THCS Trường Hà được xây dựng trên diện tích gần 5 ha với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Công trình gồm các khối lớp học, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, khu ở giáo viên cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Những chiếc máy múc làm việc hết công suất

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã điều động lực lượng hỗ trợ các công trường xây dựng trường học biên giới. Riêng Lữ đoàn Pháo binh 382 có 40 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công tại Trường Hà.

Theo Trung tá Nguyễn Keo Sơn, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 382, trước khi điều động, đơn vị đã rà soát những cán bộ, chiến sĩ có tay nghề phù hợp để hỗ trợ nhà thầu hiệu quả nhất.

"Cả tuần chúng tôi làm từ thứ 2 đến chủ nhật trong 8 tiếng, quá trình thực hiện công tác, anh em cán bộ chiến sỹ đều xác định rõ quyết tâm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà quân khu và lữ đoàn đã giao, thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn. Khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi đã tổ chức rà soát trong toàn lữ đoàn những đồng chí có tay nghề, phù hợp với nhiệm vụ, rà soát những anh em biết xây biết trát, biết làm điện và sàng lọc để đưa vào các đội để phục vụ giúp nhà thầu, phân phối tại các vị trí để đảm bảo tiến độ thi công cũng như kỹ thuật thi công đảm bảo an toàn nhất", Trung tá Nguyễn Keo Sơn nói.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.737 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết thất thường, địa hình phức tạp, nhu cầu nhân công lớn và áp lực tiến độ rất cao. Trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30/8 để phục vụ năm học mới, tỉnh Cao Bằng đã phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, đồng thời thành lập Sở Chỉ huy chiến dịch để trực tiếp điều phối, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công. Mỗi mét vuông nền trường được hoàn thiện, mỗi dãy lớp học dần hình thành đều ghi đậm sự nỗ lực của nhiều lực lượng đang cùng hướng về một mục tiêu chung, để tiếng trống khai trường vang lên trong những ngôi trường mới khang trang. Đó không chỉ là niềm vui của học sinh, phụ huynh nơi biên giới, mà còn là thành quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và những người lính đang ngày đêm bám công trường để dựng xây tương lai cho thế hệ trẻ vùng biên cương Tổ quốc.