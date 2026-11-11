Từ thông tin của cựu chiến binh, Lâm Đồng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ



Ba hài cốt liệt sĩ được Đội K75 quy tập được ở 3 thôn Thuận Hòa, Hàm Phú và Phú Hòa thuộc xã Hàm Thuận Bắc.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ ra khỏi hố khai quật.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ được triển khai sau khi Đội K75 tiếp nhận được nguồn thông tin quý giá từ những đồng đội cùng chiến đấu với các liệt sĩ.

Hai trong số 3 hài cốt liệt sĩ quy tập được.

Trong ngày 11/11, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác của đơn vị đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra thực tế quá trình tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ; động viên thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Đội K75, đồng thời tri ân sâu sắc các nhân chứng đã cung cấp thông tin để xác định khu vực tìm kiếm và quy tập được hài cốt 3 liệt sĩ.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng quà tri ân nhân chứng cung cấp thông tin về liệt sĩ.

Sau khi tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ ở xã Hàm Thuận Bắc, Đội K75, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin, tiến hành rà soát, phân tích và mở rộng khu vực tìm kiếm tại địa bàn xã Hàm Thuận Bắc.