Từ tin báo của già làng, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới Ia Dom

Ngày 28/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại làng Bi, xã Ia Dom.

Trước đó, trong quá trình làm vườn, già làng Siu Bích (sinh năm 1952), làng Bi, xã Ia Dom phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là mộ liệt sĩ nên trình báo cơ quan chức năng. Qua khảo sát, xác minh, Đội K52 xác định nguồn tin có cơ sở và tổ chức tìm kiếm từ ngày 5/10. Đến nay, lực lượng đã quy tập được tổng cộng 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Đội K52 vừa quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi, xã Ia Dom. Tại khu vực này, đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 16 hài cốt liệt sĩ.

Cả 4 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập đều chưa xác định được danh tính. Đội K52 đã thu nhận mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.