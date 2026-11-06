Từ vụ cháy tại trường THCS Kim Liên: Thầy cô, học sinh cần thường xuyên tập luyện kỹ năng thoát nạn

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho rằng, trong tình huống cháy tại nơi tập trung đông người, ưu tiên quan trọng là tổ chức thoát nạn an toàn. Mỗi người phải biết lối thoát hiểm, còn giáo viên và người quản lý phải nắm được cách hướng dẫn, kiểm soát người trong quá trình sơ tán. Đặc biệt, tập huấn phải giúp người học thực sự làm được, thay vì chỉ nghe tuyên truyền hoặc tham gia để hoàn thành kế hoạch.

Vụ cháy trưa ngày 5/11 tại khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên, Hà Nội khiến 1 học sinh lớp 6 tử vong.

Xác định lối thoát nạn, không để sự hoảng loạn chi phối

PV: Khi xảy ra cháy tại trường học hoặc nơi tập trung đông người, theo ông, việc cần làm đầu tiên là gì?

Ông Phạm Quốc Việt: Điều đầu tiên là phải tìm lối thoát hiểm an toàn và tổ chức cho mọi người thoát ra ngoài. Nhiều người khi thấy cháy thường nghĩ ngay đến việc tìm bình chữa cháy để dập lửa. Nhưng trong tình huống cụ thể, phải xác định đám cháy ở đâu, mức độ thế nào, lối thoát nào an toàn. Nếu đám cháy lớn, khói lan nhanh thì việc cố gắng chữa cháy có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm và làm mất thời gian thoát nạn.

Báo động, gọi lực lượng chức năng là việc cần làm, nhưng không được vì những việc đó mà trì hoãn việc đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mỗi công trình có kết cấu, địa hình và lối thoát khác nhau. Người quản lý, giáo viên và những người thường xuyên làm việc tại đó phải biết trước các lối thoát nạn, chứ không thể đợi đến khi xảy ra cháy mới tìm hiểu.

Tôi đã tham gia tập huấn PCCC và kỹ năng thoát nạn ở nhiều trường, từ tiểu học đến THPT, có những học sinh lớn vẫn coi nhẹ kỹ năng này, nghĩ rằng cháy là chuyện xa vời, chưa xảy ra với mình nên không cần quan tâm. Nhưng khi sự cố xuất hiện, nếu không biết phải đi đâu, làm gì thì rất dễ hoảng loạn.

Trong các buổi huấn luyện, tôi thường đặt câu hỏi: Khi có cháy, điều gì quan trọng nhất cần bảo vệ? Có em trả lời là thú cưng, đồ đạc, tiền bạc, có em nghĩ đến bố mẹ hoặc người thân. Những tình cảm đó rất đáng quý nhưng điều đầu tiên phải bảo vệ là bản thân mình. Nếu mình không thoát được khỏi nơi nguy hiểm thì cũng không thể giúp đỡ người khác.

PV: Với trường học, giáo viên và người đứng đầu cần làm gì để bảo đảm học sinh thoát nạn an toàn?

Ông Phạm Quốc Việt: Giáo viên phải nắm được lối di chuyển, vị trí tập kết và cách hướng dẫn học sinh thoát ra ngoài. Khi có sự cố, giáo viên cần đứng ở vị trí phù hợp để quan sát, điều phối và kiểm soát học sinh trong lớp mình. Không thể chỉ hô hào học sinh chạy ra ngoài rồi cho rằng như vậy là đã hoàn thành trách nhiệm.

Người đứng đầu cơ sở cũng phải nắm được phương án ứng phó, biết ai phụ trách việc gì và có những phương tiện cần thiết. Trong đó có mặt nạ, dụng cụ sơ cứu, thiết bị chữa cháy hoặc dụng cụ hỗ trợ phá cửa trong tình huống cần thiết. Tuy nhiên, có phương tiện thôi chưa đủ, người được giao nhiệm vụ phải biết cách sử dụng.

Tôi muốn nhấn mạnh, không phải cứ thấy cháy là ai cũng lao vào cứu người hoặc chữa cháy. Với khu vực đang có nguy cơ cao, việc cứu nạn trong vùng nguy hiểm phải do lực lượng chuyên môn thực hiện. Người ở cơ sở cần biết cách báo động, tổ chức thoát nạn và hỗ trợ trong phạm vi an toàn, không tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm hơn.

Ông Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. (Ảnh: NVCC)

Thoát ra ngoài phải đi cùng kiểm đếm quân số

PV: Ông từng nhấn mạnh việc tập hợp, điểm danh sau khi thoát nạn. Vì sao khâu này quan trọng?

Ông Phạm Quốc Việt: Sau khi mọi người đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, phải tập hợp và kiểm đếm quân số chính xác. Không thể chỉ nhìn thấy nhiều người đã ra ngoài rồi nghĩ rằng tất cả đều an toàn. Nếu không biết ban đầu có bao nhiêu người, sau khi thoát ra có bao nhiêu người thì sẽ không thể xác định có ai còn mắc kẹt bên trong hay không.

Tôi từng tham gia hỗ trợ một vụ cháy nhà xưởng ở khu vực ngoại thành. Khi đó, chủ xưởng không nắm được chính xác có bao nhiêu người làm việc trong cơ sở. Sau khi tổ chức tập hợp và kiểm đếm, mọi người mới phát hiện còn thiếu 3 người. Nếu không kiểm tra quân số, rất có thể việc thiếu người sẽ không được phát hiện kịp thời.

Tôi có kinh nghiệm trong môi trường quân đội. Một trung đội khoảng 45 người, khi di chuyển hoặc tập hợp, người chỉ huy phải kiểm soát được quân số. Có cách làm rất trực quan là người chỉ huy đứng tại cửa hoặc điểm kiểm soát, giơ tay để từng người đi qua chạm tay, qua đó kiểm đếm và xác nhận từng người. Điều quan trọng không nằm ở cách làm cụ thể, mà là người phụ trách phải biết rõ quân số của mình.

Ở trường học cũng vậy. Giáo viên cần biết lớp mình có bao nhiêu học sinh, tổ chức cho các em di chuyển theo hướng dẫn và tập hợp tại điểm an toàn. Sau đó phải kiểm đếm, đối chiếu sĩ số để phát hiện trường hợp vắng mặt. Nếu phát hiện thiếu người, cần báo ngay cho lực lượng chức năng, không tự ý quay lại khu vực cháy để tìm kiếm.

PV: Sau khi thoát ra ngoài, việc hỗ trợ người bị thương cần được thực hiện ra sao?

Ông Phạm Quốc Việt: Khi đã ở khu vực an toàn, cần nhanh chóng kiểm tra tình trạng những người xung quanh, xem có ai bị thương, bị ngạt khói hoặc cần hỗ trợ hay không. Nếu có người bị thương, cần sơ cứu trong khả năng, nắm được tình trạng của họ để bàn giao cho lực lượng y tế.

Người tham gia hỗ trợ phải biết giới hạn của mình. Không phải ai cũng có thể thực hiện mọi thao tác sơ cứu, đặc biệt với những trường hợp chấn thương nghiêm trọng. Không nên tự ý di chuyển người bị thương khi chưa biết tình trạng và chưa có hướng dẫn phù hợp, bởi có thể làm tổn thương nặng hơn. Việc cần thiết là bảo đảm an toàn cho khu vực, gọi lực lượng y tế và hỗ trợ trong phạm vi đã được tập huấn.

Theo ông Việt, việc tập huấn PCCC và thoát nạn phải thực hành, không chỉ chụp ảnh làm minh chứng. (Ảnh: NVCC)

Tập huấn phải thực hành, không chỉ chụp ảnh làm minh chứng

PV: Qua các buổi tập huấn tại trường học, ông nhận thấy việc trang bị kỹ năng PCCC và thoát nạn hiện nay còn những hạn chế gì?

Ông Phạm Quốc Việt: Tôi thấy ở một số nơi, việc tập huấn vẫn còn hình thức. Có đơn vị muốn tổ chức thật nhanh, làm xong để chụp ảnh, có hình ảnh làm minh chứng là coi như hoàn thành. Nhưng người tham gia có thực sự biết cách thoát nạn hay không, có nhớ lối đi và biết xử lý tình huống hay không thì chưa chắc đã được kiểm tra.

Tôi từng gặp tình trạng ở khu dân cư, người được cử đi tập huấn không phải chủ hộ mà là người giúp việc. Khi trở về, người trực tiếp sinh sống và có trách nhiệm với căn nhà lại không nắm được những nội dung đã được hướng dẫn. Ở trường học cũng vậy, nếu giáo viên không trực tiếp tham gia hoặc không được thực hành đầy đủ thì khi xảy ra sự cố sẽ rất khó điều phối học sinh.

Tập huấn phải làm sao để người học biết mình cần đi đâu, thoát ra bằng lối nào, cần tránh điều gì và phải làm gì khi gặp tình huống cụ thể. Học sinh cũng cần được thực hành phù hợp với lứa tuổi, không chỉ nghe tuyên truyền hoặc xem người khác thao tác. Mục tiêu cuối cùng là khi có sự cố, các em có thể tự bảo vệ mình và làm theo hướng dẫn của người phụ trách.

Một vấn đề khác là sĩ số lớp học đông, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị ở mỗi nơi khác nhau. Nếu học sinh chưa có kỹ năng, giáo viên lại không kiểm soát tốt việc di chuyển và quân số thì nguy cơ bỏ sót người trong quá trình sơ tán có thể xảy ra. Vì vậy, không thể chỉ giao nhiệm vụ cho giáo viên trên giấy mà cần tập huấn để họ thực sự biết cách tổ chức.

Theo tôi, cơ sở giáo dục, nhà ở và các địa điểm kinh doanh lưu trú phải quan tâm đến điều kiện an toàn PCCC, trang bị phương tiện theo quy định và chỉ tổ chức hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn. Việc kiểm tra cũng cần được thực hiện thường xuyên, không nên chỉ chú trọng khi có đoàn kiểm tra hoặc sau khi xảy ra sự cố.

PV: Ông cũng đề cập đến nguy cơ từ hệ thống điện và những khu vực khuất trong công trình. Cần lưu ý điều gì?

Ông Phạm Quốc Việt: Theo những nội dung tôi từng được học và tập huấn, hệ thống dây dẫn, thiết bị điện sau một thời gian dài sử dụng có thể xuống cấp. Tôi được biết có ý kiến lưu ý mốc khoảng 10-15 năm để kiểm tra, đánh giá và xem xét thay thế khi cần thiết, kể cả khi thiết bị vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên, việc kiểm tra, bảo trì hay thay thế phải căn cứ vào tình trạng thực tế và đánh giá chuyên môn, không thể áp dụng máy móc một mốc thời gian cho tất cả công trình.

Tôi cũng không thích những đường dây điện nằm ở vị trí quá khuất, khó quan sát. Có thể xảy ra tình trạng chuột cắn, dây bị hư hỏng hoặc thiết bị quá tải mà người sử dụng không phát hiện kịp thời. Cá nhân tôi cho rằng những vị trí có thể quan sát, kiểm tra thuận tiện sẽ giúp phát hiện bất thường sớm hơn. Nhưng việc đi dây âm hay nổi phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và được người có chuyên môn đánh giá; không thể kết luận cứ đi dây nổi là an toàn hơn.

PV: Từ vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, ông mong muốn điều gì được làm rõ để các trường học và cơ sở khác rút kinh nghiệm?

Ông Phạm Quốc Việt: Nguyên nhân cụ thể vẫn cần chờ cơ quan chức năng điều tra. Từ những hình ảnh ban đầu, tôi có đặt câu hỏi về diễn biến đám cháy và khả năng thoát nạn của những người ở bên trong. Nhưng muốn đánh giá chính xác phải có thông tin về điểm phát cháy, kết cấu công trình, đường lan của khói, lửa và các lối thoát nạn.

Tôi mong sau khi điều tra, cơ quan chức năng có thể công khai những tình tiết và nguyên nhân cụ thể để các cơ sở khác rút kinh nghiệm. Báo chí không chỉ nên dừng ở việc đưa tin có bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người bị thương mà cần giúp công chúng hiểu sự cố đã diễn ra như thế nào và những nguy cơ nào cần phòng tránh.

Chẳng hạn, giả sử một vụ cháy bắt đầu từ sự cố điện, sau đó bén vào vật liệu xốp ở mái tôn, lan lên trần nhựa rồi khiến lửa lan rộng, thì việc công khai đúng diễn biến sẽ giúp những nơi có kết cấu tương tự rà soát nguy cơ. Đây chỉ là ví dụ giả định để nói về ý nghĩa của việc làm rõ nguyên nhân, không phải nhận định về nguyên nhân vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là kỹ năng thoát nạn phải được tập luyện thường xuyên, không thể chỉ học một lần rồi để đó. Người đứng đầu phải có trách nhiệm, giáo viên phải nắm được cách tổ chức, còn học sinh cần biết bảo vệ bản thân. Khi xảy ra cháy, sinh mạng con người không có cơ hội để thử lại. Vì vậy, sự chuẩn bị từ trước và khả năng quyết đoán, tổ chức của người phụ trách có ý nghĩa rất lớn.

PV: Xin cảm ơn!