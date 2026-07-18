Từ xe cá nhân đến xe buýt điện: Những thay đổi đầu tiên ở Vành đai 1

Giữa giờ cao điểm buổi sáng, bến xe buýt trước ga Cát Linh liên tục đón khách. Thay vì tiếng động cơ diesel quen thuộc, những chiếc xe buýt điện lặng lẽ lăn bánh, đón từng dòng hành khách lên xe. Trên tuyến E02 Hào Nam - Khu đô thị Ocean Park, lượng khách trong giờ cao điểm khá đông.

Nhiều người cho biết, từ khi Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp và mở rộng mạng lưới xe buýt điện, họ bắt đầu cân nhắc thay đổi phương thức đi lại.

Anh Bùi Văn Quý, hành khách thường xuyên sử dụng tuyến E02 cho biết, điều khiến anh hài lòng không chỉ là sự êm ái khi di chuyển mà còn là cảm giác đang góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

"Tôi thấy xe buýt điện rất thoải mái, tiện lợi, chất lượng dịch vụ tốt. Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng để góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Tôi cũng mong Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu được hỗ trợ tốt hơn, tôi tin sẽ có nhiều người sẵn sàng chuyển sang sử dụng phương tiện chạy điện".

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Thực tế cho thấy, với nhiều người, lựa chọn xe buýt điện không chỉ vì yếu tố môi trường. Việc xe vận hành êm, không có mùi nhiên liệu, điều hòa ổn định và chi phí hợp lý cũng là những lý do khiến ngày càng nhiều hành khách sẵn sàng để xe cá nhân ở nhà, đặc biệt khi di chuyển vào khu vực trung tâm.

Cũng là hành khách thường xuyên đi làm bằng xe buýt điện, anh Đoàn Văn Thắng đánh giá dịch vụ hiện nay đã đáp ứng khá tốt nhu cầu đi lại.

"Đi bus điện vừa nhanh vừa tiện, không cần cải thiện vì thế này đã thuận tiện cho người dân rồi. Đi như vậy, điểm dừng, xuống xe dễ dàng, xe bus điện đi tốt, không hại cho môi trường và tốt hơn xe bus chạy xăng dầu".

Không chỉ hành khách cảm nhận rõ sự khác biệt, những người trực tiếp cầm lái cũng cho rằng xe buýt điện đang tạo ra nhiều thay đổi trong công việc hàng ngày. Đã có 15 năm gắn bó với nghề lái xe buýt, anh Dương Trọng Hiếu, tài xế tuyến 21B, cho biết, việc chuyển sang điều khiển xe điện giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời mang lại trải nghiệm dễ chịu cho cả lái xe và hành khách.

"Xe buýt điện chạy rất êm, tạo cảm giác thoải mái và thuận tiện cho việc đi lại. Tôi mong thời gian tới, toàn bộ xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ dần được thay thế bằng xe buýt điện để giảm ô nhiễm môi trường. Như vậy, việc đưa đón người dân, đặc biệt là học sinh, cũng sẽ thuận tiện và êm ái hơn".

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Cùng chung kỳ vọng ấy, anh Trần Văn Đồng, tài xế tuyến E01, cho rằng, sự khác biệt dễ nhận thấy nhất của xe buýt điện là giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp ra môi trường.

"Xe buýt điện di chuyển êm, hầu như không có tiếng ồn và góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Tôi hy vọng trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện để không khí sạch hơn. Việc vận hành xe điện cũng giúp tài xế đỡ vất vả hơn so với xe chạy bằng xăng, dầu".

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh hơn. Theo Kế hoạch 149 của UBND thành phố Hà Nội, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sử dụng dầu diesel sang xe buýt điện và các phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ có khoảng 1.200 xe buýt sử dụng năng lượng xanh, chiếm hơn 60% tổng số phương tiện trên toàn mạng lưới. Thực tế sau hơn 2 tuần triển khai vùng phát thải thấp cho thấy, sự thay đổi chưa diễn ra ồ ạt, nhưng đã có những tín hiệu tích cực. Nhiều người bắt đầu lựa chọn xe buýt điện cho những chuyến đi vào trung tâm thành phố, nhất là khi chính sách miễn phí xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 được triển khai song song với việc mở rộng các tuyến xe điện. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng xe buýt điện xuất hiện nhiều hơn trên đường phố mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Đó cũng chính là nền tảng để Hà Nội từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, văn minh và thân thiện với môi trường.