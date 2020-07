Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay chăm lo “Mầm xanh đất nước”

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị và tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã huy động nguồn lực nhằm chăm lo, giáo dục những “mầm xanh tương lai” phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, trong tháng hành động vì trẻ em, Thành đoàn, Hội đồng đội (HĐĐ) Cần Thơ đã tiến hành nhiều hoạt động hay, bổ ích, ý nghĩa, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các em thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu nhi Cần Thơ tham gia Ngày hội bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm học 2019-2020, Hội đồng đội (HĐĐ) thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ sở Đội thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu” thông qua các hoạt động xây “Nhà khăn quàng đỏ”, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng khu vui chơi giải trí cho trẻ em tại 83 địa bàn dân cư, nhận đỡ đầu học sinh nghèo…

Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố phối hợp tổ chức các chương trình chăm lo cho thiếu nhi gắn với triển khai hoạt động “Một triệu ly sữa”, qua đó hỗ trợ cho 2.000 thiếu nhi và trao tặng 30.000 ly sữa cho thiếu nhi; tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, chống xâm hại trẻ em”; thực hiện các lớp trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; triển khai mô hình “Siêu thị Măng non 0 đồng” tại Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều...

Học sinh Cần Thơ tham gia hoạt động đổi rác lấy quà.

Là một trong các quận đoàn có nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi, chị Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư quận đoàn Thốt Nốt cho biết: Ngoài các hoạt động thường niên như tổ chức sân chơi hè, thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, quận đoàn xây dựng mô hình Khẩu trang đến trường, với số lượng trên 22.200 cái; tuyên truyền phòng dịch, hướng dẫn rửa tay an toàn, đo thân nhiệt, hướng dẫn các kỹ năng phòng dịch, phòng chống xâm hại cho các em trên địa bàn qua Chương trình: “Vui khỏe, an toàn, đánh tan Covid-19”; trao 10 suất học bổng “Tiếp sức đến trường, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Chị Lê Cẩm Huỳnh cho biết thêm: "Những hoạt động tụi em tổ chức chăm lo cho các em thì không chạy theo chỉ tiêu thành tích, mà ở đây là muốn dành sự quan tâm của các anh chị đoàn viên đối với các em thiếu nhi. Qua đó thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong việc chăm lo thế hệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Và đây cũng là một trong các mục đích mà các hoạt động của Quận đoàn hướng đến công tác chăm lo cho trẻ em trên địa bàn".

Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường.

Điểm sáng trong tháng hành động trẻ em năm nay là chương trình “Ngày hội thiếu nhi Cần Thơ tham gia bảo vệ môi trường”, đây là hoạt động mới nhằm góp phần nâng cao ý thức cho thiếu nhi ở các quận, huyện trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua các trò chơi, các em hình thành ý thức bảo vệ cộng đồng ngay từ nhỏ, tạo thói quen vứt rác đúng nơi quy định; phân loại, tái chế, tái sử dụng một số loại rác cơ bản; đồng thời truyền cảm hứng thúc đẩy hành động sáng kiến của các em nhỏ trong việc bảo vệ môi trường.

Anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ chia sẻ: Đây là hoạt động thú vị, đoàn phường triển khai ngay tại các trường học trên địa bàn, giúp các em có sân chơi lành mạnh. Lượng rác thu gom được đã bán để gây quỹ, làm quà tặng cho các em học sinh khó khăn, học tập tốt. "Không chỉ trong tháng 6 mà hoạt động chăm lo cho thiếu nhi rồi các em có hoàn cảnh khó khăn luôn luôn lúc nào trong năm đoàn phường cũng sẽ có những hoạt động nhất định. Thông qua các CLB “Vì trẻ em trên địa bàn dân cư”, tổ chức cho các em vui chơi, tặng quà. Bản thân cũng như là tất cả anh em trong đoàn phường luôn quan niệm là làm tất cả vì đàn em thân yêu, không vì cái gì hết"-Bí thư đoàn phường Cái Khế nói.

Theo anh Lâm Văn Tân, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Thành đoàn Cần Thơ: Tháng hành động vì trẻ em năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành đoàn, Hội đồng đội thành phố không tổ chức nhiều hoạt động như các năm trước, nhưng chất lượng mỗi chương trình được nâng lên, có hiệu quả hơn. Thời gian tới, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố tiếp tục phối hợp ngành GD-ĐT tổ chức các phong trào giáo dục hành động tại trường học nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho thiếu nhi khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Tân cho biết: "Trong đó sẽ tập trung vào tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ chỉ huy Đội; tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thiếu nhi thành phố; tổ chức ra mắt CLB tư vấn trợ giúp trẻ em cấp thành phố; tiếp tục hướng dẫn cho các em về biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền về giáo dục kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước, các kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, bảo vệ bản thân của các em. Chúng tôi tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi cho các em thiếu nhi".

Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 280.000 trẻ, chiếm 21,94% dân số, trẻ em dưới 6 tuổi là trên 105.000 trẻ; trong đó có hơn 4. 200 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Với tinh thần chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo cho thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn-Hội-Đội toàn thành phố Cần Thơ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức nhiều hoạt động hướng đến trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trên mọi mặt trận, góp phần ươm dưỡng “mầm xanh đất nước” phát triển ngày một tốt hơn./.