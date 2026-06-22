Tuyên Quang triển khai Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID

Sau các đợt tuyên truyền tập trung, lực lượng tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”…

Trong đó, Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; phối hợp tổ chức hội nghị triển khai, phát động chiến dịch; hướng dẫn sử dụng các tiện ích VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cá nhân, tham gia học tập số và làm sạch dữ liệu đất đai.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hoàn thành cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho học sinh; hướng dẫn phụ huynh kích hoạt tài khoản VNeID cho học sinh. Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID.



Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 chỉ đạo các tổ chức tín dụng thúc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của chiến dịch. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức lễ ra quân, thành lập các tổ xung kích, triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày. Thành phần các tổ xung kích gồm Công an, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ chức đoàn thể.

Các tổ xung kích cần phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả, đưa nội dung chiến dịch đến từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, hộ gia đình; nâng cao vai trò người đứng đầu và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.