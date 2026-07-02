Tuyển sinh đại học 2026: Hơn 112.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng trong ngày đầu

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h ngày 2/7, cả nước có 112.857 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh.

Năm 2026, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.240.620.

Đến thời điểm thống kê, tổng số nguyện vọng xét tuyển mà thí sinh đã đăng ký là 652.703.

Đây là số liệu cập nhật của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm 17h ngày 2/7 và sẽ tiếp tục thay đổi trong thời gian hệ thống mở để thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Hệ thống đăng ký nguyện vọng vẫn đang mở để thí sinh tiếp tục đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026. Việc đăng ký sẽ kéo dài đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.