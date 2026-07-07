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Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

Thứ Ba, 16:55, 07/07/2026
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VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo sở thích và năng lực, phù hợp với kinh tế gia đình, nhưng cũng không phải chạy theo những ngành “hot” hay trường có tiếng.

 

Khối trường về công nghệ, kỹ thuật hút thí sinh

Từ ngày 2/7-14/7, thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng trực tuyến xét tuyển đại học năm 2026.

Ghi nhận những ngày đầu đăng ký nguyện vọng, khối ngành về công nghệ, kỹ thuật (khối ngành STEM) có xu hướng tăng so với năm 2025.

Lý giải nguyên nhân trên, TS Nguyễn Trần Phú, Phó trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cho rằng, khối ngành STEM đang được Nhà nước chú trọng đầu tư, ngoài ra khả năng có việc làm của khối ngành này, cũng đang tăng hơn.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Trần Phú cũng lưu ý, chiến lược đặt nguyện vọng của thí sinh nên theo thứ tự: Ước mơ, an toàn và dự phòng.

"Các bạn nên chọn tổng hợp dựa vào khả năng của mình, đam mê và điều kiện kinh tế gia đình, đầu ra có việc làm. Nếu ngành đó đầu ra 5-10 năm tới có triển vọng thì cũng là yếu tố nên cân nhắc", TS Phú nói. 

tuyen sinh dai hoc 2026 nang luc quyet dinh chu khong phai thuong hieu nha truong hinh anh 1
Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hiện nay, nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến tham chiếu điểm chuẩn các năm trước để đăng ký nguyện vọng.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, việc đăng ký nguyện vọng nên dựa trên hai cơ sở. Đầu tiên là phương thức xét tuyển của từng trường, trong đó cần xác định phương thức nào là chủ yếu. Tiếp đến là dựa vào bách phân vị của điểm thi. Tức là xác định mức điểm của từng tổ hợp. Ví dụ như theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức điểm tổ hợp 24 điểm của năm nay có thể tương đương với khoảng 25 điểm của năm trước, tùy từng tổ hợp xét tuyển.

TS Nguyễn Trung Nhân cũng cho rằng, nếu chỉ nhìn vào phổ điểm của từng môn riêng lẻ sẽ thấy nhiều môn có điểm dưới trung bình. Tuy nhiên, đối với các tổ hợp xét tuyển đại học, phổ điểm thường tập trung ở mức khoảng 17-18 điểm trở lên, bởi những môn có điểm thấp thường không được thí sinh lựa chọn để xét tuyển. Do đó, khi phân tích điểm chuẩn và khả năng trúng tuyển, cần dựa trên phổ điểm của tổ hợp môn thay vì phổ điểm từng môn riêng lẻ.

Ông cũng lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh không nên sắp xếp theo mức điểm hay phổ điểm, mà nên ưu tiên theo thứ tự từ ngành, trường yêu thích nhất. Tiếp đến là các nguyện vọng có khả năng trúng tuyển cao và cuối cùng là nhóm nguyện vọng dự phòng.

Theo ông, thí sinh nên chọn ngành yêu thích phù hợp với năng lực của mình bởi năng lực của người sau khi tốt nghiệp mới quan trọng chứ không phải thương hiệu của nhà trường quyết định vị trí việc làm.

"Điều này phụ thuộc nhiều vào bạn thích ngành đó, thực tế quá trình quản lý đào tạo tôi thấy nếu không thích sẽ không đạt được mục tiêu đầu ra, còn thích rồi thì học cao đẳng mà học tốt vẫn có vị trí việc làm và cơ hội phát triển tốt", TS Nguyễn Trung Nhân nói.

Điểm chuẩn khối xã hội dự kiến sẽ giảm

Còn đối với các khối ngành xã hội, năm 2026, điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình tổ hợp 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý là 17,25, giảm so với năm 2025 là 2,47 điểm.

Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh nhận định, việc điểm tổ hợp này giảm sẽ kéo theo dự báo điểm chuẩn sẽ giảm.

Tuy nhiên, đối với những thí sinh đã xác định và lựa chọn tổ hợp xét tuyển từ sớm, nếu có năng lực phù hợp, vẫn hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn, không nhất thiết phải thay đổi nguyện vọng sang tổ hợp khác chỉ vì biến động điểm thi. 

tuyen sinh dai hoc 2026 nang luc quyet dinh chu khong phai thuong hieu nha truong hinh anh 2
Thí sinh và phụ huynh nghe tư vấn đăng ký nguyện vọng

TS Phạm Tấn Hạ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, việc đặt nguyện vọng nên ưu tiên ngành học và trường học yêu thích ở vị trí cao nhất.

Tiếp đó xếp theo nhóm kỳ vọng cao nhất, có cơ hội trúng tuyển và mức dự phòng. Cách này đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn nhất.

"Ngành khoa học xã hội không nhiều cần cân nhắc và lựa chọn để vào được ngành mình thích hoặc ngôi trường có thẻ phát huy được năng lực của mình", TS Phạm Tấn Hạ nói thêm.

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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