Phụ huynh, học sinh thấp thỏm chờ phương án

Ngày 2/11, thời hạn lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về tiếp nhận học sinh đầu cấp của Bộ GD&ĐT đã kết thúc. Tuy nhiên, phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027 - 2028 vẫn đang chờ quyết định chính thức. Thông tin về khả năng kỳ thi chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn đã tác động đến tâm lý, kế hoạch học tập của nhiều gia đình có con đang học lớp 9.

Trước những thay đổi có thể xảy ra, nhiều gia đình bắt đầu tính toán lại lịch học, thời gian và nguồn lực dành cho các môn học. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quá sớm cũng khiến phụ huynh lo ngại nếu phương án chính thức khác với dự thảo, học sinh có thể rơi vào thế bị động.

Chị Nguyễn Hải Yến, phụ huynh ở phường Đống Đa, cho biết gia đình đã cho con học thêm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh từ những năm trước. Trước đề xuất kỳ thi chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn, chị băn khoăn không biết nên tiếp tục duy trì lịch học hiện tại hay điều chỉnh để con tập trung hơn vào các môn dự kiến thi. Theo chị, nếu dồn quá nhiều thời gian cho hai môn này nhưng phương án cuối cùng có thay đổi, học sinh sẽ khó xoay xở trong giai đoạn nước rút.

Bên cạnh số môn thi, gia đình còn lo lắng về cơ hội vào trường công lập, bởi dù khu vực sinh sống có nhiều trường, không phải trường nào cũng phù hợp với điều kiện đi lại và nguyện vọng của con.

Chị Nguyễn Hải Yến băn khoăn về kế hoạch học tập của con khi phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027–2028 chưa được công bố chính thức.

Không chỉ lo lắng về số môn thi, một số gia đình đã bắt đầu điều chỉnh kế hoạch học thêm. Anh Nguyễn Văn Dũng, phụ huynh ở phường Thanh Trì, cho biết từ đầu tháng 11 đã tạm dừng lớp học thêm tiếng Anh của con, trước đó mỗi tuần học hai buổi, để dành thời gian tập trung cho Toán và Ngữ văn. Theo anh, tiếng Anh vẫn cần thiết cho quá trình học tập lâu dài, nhưng trước mắt gia đình phải ưu tiên mục tiêu vào trường THPT công lập.

Một phụ huynh khác cũng điều chỉnh lịch học thêm, chuyển hai buổi tiếng Anh mỗi tuần sang tăng thời gian ôn Toán và Ngữ văn. Gia đình dự định sau kỳ thi lớp 10 sẽ cho con học tiếng Anh trở lại, hướng tới mục tiêu thi IELTS. Những thay đổi này cho thấy dù phương án tuyển sinh chưa được quyết định, thông tin dự kiến thi hai môn đã tác động đến cách một bộ phận gia đình phân bổ thời gian và nguồn lực học tập.

Với học sinh lớp 9, việc chưa biết chính xác số môn thi cũng ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập. Em Thu Hà, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Duy Hưng, cho biết em lo lắng vì chưa rõ kỳ thi năm tới sẽ có hai hay ba môn. Em mong sớm biết phương án chính thức để xác định trọng tâm ôn luyện, phân bổ thời gian hợp lý và yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi.

Một số học sinh khác cho biết dù ưu tiên Toán và Ngữ văn, các em vẫn phải duy trì việc học những môn còn lại để không bị hổng kiến thức nếu phương án cuối cùng có thay đổi. Các em mong cơ quan quản lý sớm công bố phương thức và số môn thi để có thể tập trung ôn luyện trong những tháng cuối cấp.

Ở góc độ nhà trường, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, cho biết nhà trường vẫn tổ chức dạy học đầy đủ các môn theo chương trình, không xem nhẹ môn học nào. Học tập toàn diện vừa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, vừa giúp học sinh củng cố kiến thức và tạo nền tảng cho bậc học tiếp theo.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng cũng băn khoăn, nếu chỉ tổ chức thi Toán và Ngữ văn, học sinh có thể dồn sự quan tâm vào hai môn này, trong khi những môn học khác, nhất là ngoại ngữ và khoa học, dễ bị xem nhẹ. Điều đó có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giáo dục toàn diện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo bà, học sinh cần duy trì nền tảng kiến thức ở nhiều lĩnh vực, thay vì hình thành tâm lý chỉ tập trung vào những môn có trong kỳ thi tuyển sinh.

Theo bà Hồng, điều giáo viên mong muốn là phương án tuyển sinh được công bố sớm và có tính ổn định. Khi phương thức tuyển sinh thay đổi qua các năm, nhà trường và giáo viên khó chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, định hướng ôn tập cho học sinh.

Không ít chuyên gia giáo dục, cũng cho rằng giảm số môn thi có thể giúp học sinh bớt khối lượng ôn tập, nhưng chưa chắc làm giảm áp lực cạnh tranh nếu số lượng học sinh muốn vào trường công lập vẫn lớn trong khi chỉ tiêu không tăng tương ứng. Khi chỉ còn hai môn, sự cạnh tranh có thể tập trung nhiều hơn vào kết quả Toán và Ngữ văn.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT chưa công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027–2028. Trước đó, đại diện Sở cho biết sẽ xây dựng kế hoạch sau khi Bộ GD&ĐT ban hành chính thức quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp. Vì vậy, phụ huynh, học sinh hiện vẫn phải chờ quyết định cuối cùng để xác định kế hoạch ôn tập.

Mỗi địa phương một cách tiếp cận, cần sớm ổn định

Trong khi Hà Nội và TP.HCM chưa công bố phương án chi tiết, một số địa phương đã đưa ra định hướng tuyển sinh lớp 10 năm học 2027 - 2028 với những cách làm khác nhau.

Tại TP Huế, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với phần lớn trường THPT công lập. Theo thông tin Sở GD&ĐT trả lời ngày 15/11, phương thức xét tuyển dự kiến căn cứ kết quả học tập, rèn luyện ở cấp THCS, gắn với địa bàn, chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận của từng trường. Riêng Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ dự kiến thi Toán, Ngữ văn; phương án tuyển sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đang được nghiên cứu.

Điều phụ huynh, học sinh mong đợi không chỉ là kỳ thi có hai hay ba môn, mà là một phương án tuyển sinh rõ ràng, ổn định và được công bố sớm.

An Giang định hướng chỉ tổ chức thi tuyển vào trường THPT chuyên, các trường không chuyên chuyển sang xét tuyển học bạ. Lâm Đồng và Cà Mau tiếp tục xét tuyển học bạ đối với hệ THPT đại trà, trong khi các trường chuyên vẫn thi tuyển. Hải Phòng đã công bố tiếp tục thi tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên; môn thi vào lớp 10 không chuyên thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đang nghiên cứu phương án tuyển sinh, trong đó có việc kết hợp linh hoạt thi tuyển và xét tuyển tại một số trường có điều kiện phù hợp. Năm học 2026 - 2027, thành phố ước tính có 210.932 học sinh lớp 9. Quy mô này đặt ra yêu cầu tính toán chỉ tiêu, phân bổ chỗ học và bảo đảm công bằng giữa các khu vực, chứ không chỉ là lựa chọn số môn thi.

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cho rằng cần cân nhắc hài hòa giữa việc thống nhất khung tuyển sinh trên toàn quốc và quyền chủ động của địa phương. Phương thức tuyển sinh cần phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu và khả năng tổ chức của từng địa bàn. Tuy nhiên, dù lựa chọn cách thức nào, việc công bố phương án cần được thực hiện sớm và bảo đảm tính ổn định, tránh thay đổi liên tục khiến học sinh phải điều chỉnh kế hoạch học tập, ôn luyện, rơi vào tình trạng chạy theo những phương án khác nhau..

Tại buổi làm việc ngày 9/11 về triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, kiến nghị giáo dục phổ thông cần có sự ổn định ít nhất 5 năm. Theo ông, việc liên tục thay đổi về thông tư, chương trình, tổ chức bộ máy và phương thức tuyển sinh khiến đội ngũ giáo viên phải thường xuyên thích nghi, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện.

Điều phụ huynh, học sinh mong đợi không chỉ là kỳ thi có hai hay ba môn, mà là một phương án tuyển sinh rõ ràng, ổn định và được công bố sớm. Bởi giảm môn thi chưa đủ giảm áp lực nếu thiếu chỗ học và cơ hội vào trường công lập vẫn chênh lệch. Học sinh cần được học tập, ôn luyện theo một lộ trình cụ thể, thay vì liên tục chạy theo những thay đổi.