Ứng dụng SgBE hỗ trợ người khiếm thị nhận dạng màu sắc, đọc tài liệu

TP.HCM vừa đưa vào sử dụng app SgBE- hỗ trợ người khiếm thị. Đây là một trong những sản phẩm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chính của phát triển. Sự phát triển ấy không chỉ được nhìn nhận qua những công nghệ hiện đại hay những sản phẩm mới, mà còn qua việc công nghệ có thể giúp ích gì cho con người, nhất là những người yếu thế.

Học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu sử dụng app SgBE

SgBE đã được tải lên kho ứng dụng di động, cho phép bất kỳ ai cũng có thể cài đặt vào điện thoại thông minh của mình qua kết nối Internet, và ứng dụng này giúp người dùng nhận dạng màu sắc, đọc tài liệu, cùng một số chức năng khác.

Ứng dụng đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM bàn giao cho Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu từ đầu tháng 9/2026, nhằm hỗ trợ học sinh khiếm thị hòa nhập với cuộc sống, hỗ trợ giáo viên của trường này giảng dạy thuận tiện hơn.

Trường Nguyễn Đình Chiểu có hơn 200 học sinh khiếm thị và toàn Hội người Mù TP.HCM hiện có gần 2300 hội viên. Những con số này trong 14 triệu dân của thành phố thì không phải là lớn, nhưng thực sự thành phố rất quan tâm tới cộng đồng người khiếm thị, từ chăm lo đời sống, tạo điều kiện việc làm cho đến công nghệ hỗ trợ.



Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, quan điểm của TP là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì phải hướng đến giải quyết những nhu cầu thực tế của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ, tri thức và việc làm. Trong đó, các giải pháp về hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi và những người vẫn còn gặp rào cản trong tiếp cận thông tin thì luôn được quan tâm trong quá trình lựa chọn triển khai và đánh giá nhiệm vụ.