Ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung Công văn nêu rõ, từ ngày 27/7 đến 13 giờ trưa ngày 30/7 trên khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rất to có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 120mm, một số trạm có lượng mưa lớn như đèo Bảo Lộc 371mm, thuỷ điện Đa M’bri 345mm, Lộc Tân 337mm, Đa Huoai 298mm và theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sẽ tiếp tục có mưa to đến ngày 01/8/2023, có nơi trên 170mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt một số khu vực, sạt lở một số tuyến đường, trong đó sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc, thiệt hại về người và tiếp tục có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Mưa lớn nhiều ngày là nguyên nhân gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng tập trung lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người bị nạn; phân luồng giao thông và khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên các trục giao thông chính.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (đặc biệt các vùng sườn đồi dốc, bờ kè ta luy dương, đường đèo), các khu dân cư ven sông, suối nhỏ, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; lắp đặt biển cảnh báo các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.