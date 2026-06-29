Va chạm giữa xe máy và ô tô tải khiến bé gái tử vong, người cha thương nặng

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28/6, tại đường 30/4, thuộc khu phố Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, xe mô tô biển kiểm soát 63B3-786.77 do anh L.V.L. (SN 1979, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên đường 30/4 theo hướng từ Quốc lộ 1 về đường tỉnh 870. Trên phương tiện này, anh L. chở con gái là cháu L.N.K.O. (sinh năm 2021) ngồi phía trước.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, làm rõ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người thương vong.

Khi đến địa điểm nói trên, xe mô tô do anh N.V.L. điều khiển va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 63C 191.06 do anh N.T.K. (SN 2000, ngụ ấp An Bình, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển cùng tham gia giao thông. Hậu quả vụ va chạm làm cháu L.N.K.O. bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, còn anh L.V.L. cũng bị thương rất nặng.

Về phương tiện, xe mô tô 63B3-786.77 bị hư hỏng, biến dạng nặng; ô tô tải bị hư hỏng phần đầu cabin và bể một phần kính chắn gió.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được lực lượng công an tiến hành xác minh, làm rõ.