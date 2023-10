Va chạm với xe khách, 2 người đi xe máy tử vong

Vào khoảng 23h10 phút tối qua (22/10), Thiệu Ngọc Long (27 tuổi, trú thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy biển kiểm soát 77F1-152.50 lưu thông trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn theo hướng Bắc - Nam. Trên xe lúc này chở theo Đặng Văn Hưng (35 tuổi, trú thôn Túy Sơn, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng

Khi xe máy đến gần cầu Ông Chất, đoạn qua phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định thì va chạm với xe khách biển kiểm soát 88F-000.20 do Nguyễn Văn Cần, 46 tuổi, trú xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển chạy hướng Nam - Bắc.

Vụ va chạm làm Thiệu Ngọc Long và Đặng Văn Hưng tử vong tại chỗ, cả 2 phương tiện đều bị hỏng. Nhận tin báo, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã đến hiện trường, phối hợp điều tra vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.