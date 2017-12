Va chạm xe tải, 2 cụ ông thương vong

Trưa 28/12, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Văn Ân (SN 1938, quê Bình Dương) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30' cùng ngày, ông Ân cùng một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường 22/12 (hướng từ Bình Dương về Đồng Nai).

Khi tới giao lộ ĐT743 – đường 22/12, phường An Phú, thị xã Thuận An thì cho xe rẽ phải về TP.HCM bị xe tải mang BKS 89C – 055.37 do tài xế Dương Sơn Hải (30 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông trúng.

Sau cú va chạm, chiếc xe tải kéo xe nạn nhân về phía trước nhiều mét, ông Ân tử vong tại chỗ, người đàn ông đi cùng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên khiến giao thông qua lại khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, tới hơn 13h hiện trường vụ việc vẫn đang được giải quyết./.

