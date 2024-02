Về quê đón Tết, vợ chồng bế con nhỏ đi lạc 10km trong đêm mưa rét

Rạng sáng 7/2 (28 Tết), Tổ công tác số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Quốc lộ 2 - địa phận Hà Nội.

Khoảng 0h20 cùng ngày, trời mưa to, Tổ công tác triển khai tuần tra lưu động, phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ bế 2 con nhỏ, mang theo hành lý đi bộ trên Quốc lộ 2, chiều Hà Nội đi Vĩnh Phúc. Khi tiếp cận, Tổ công tác nhận thấy cả 4 người đều đang ướt sũng.

Gia đình anh G. được tổ công tác phát hiện trong tình trạng đói, rét và mất phương hướng.

Người đàn ông tên P.V.G. (SN 1983), vợ là H.T.O. (SN 1986) cùng 2 con P.V.B. (SN 2019) và P.Q.C. (6 tháng tuổi), quê Nam Định. Họ từ phía Nam xuống máy bay ở sân bay Nội Bài.

Gia đình anh G. đang tìm đường ra bến xe để về Nam Định, nhưng càng đi càng chỉ thấy đồng không mông quạnh. Cả 4 người đều đói, rét và mất phương hướng.

Tổ công tác giải thích cho anh G. biết gia đình anh đang đi lên Vĩnh Phúc, trên tuyến không có bến xe nào đi về Nam Định. Anh G. đã cùng vợ con đi bộ cách sân bay Nội Bài gần 10km.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng đưa cả gia đình anh G. về Trạm kiểm soát Quốc lộ 2 để hỗ trợ, chăm sóc. Tại Trạm kiểm soát, Tổ công tác hỗ trợ thực phẩm, nước uống, nơi nghỉ cho gia đình anh G.. Do quá mệt mỏi, cả gia đình đã thiếp đi ngay trên giường nghỉ của cán bộ chiến sĩ.

CSGT hỗ trợ tìm phương tiện đưa gia đình anh G. về quê đón Tết.

Sau gần 2 giờ nghỉ ngơi, được sự chăm sóc của các cán bộ chiến sĩ của Tổ công tác, gia đình anh G. hồi phục tinh thần và sức khỏe. Anh G. chia sẻ, vợ chồng anh làm ăn ở Đắk Nông, năm nay có thêm cháu C., nên thu xếp đưa cả gia đình về quê đón Tết cùng ông bà.

Do không thông thạo đường xá, cứ nghĩ đi ra đường là bắt được xe, nên cả nhà đi bộ từ sân bay ra quốc lộ. Càng đi, đường về khuya càng vắng người, trời mưa to, cả gia đình rét ướt. Vợ chồng anh và các cháu đã kiệt sức, lo lắng không có nơi để nghỉ chân. Rất may, gia đình anh G. gặp được Tổ công tác và được kịp thời hỗ trợ.

Sau khi được chăm sóc, nghỉ ngơi, gia đình anh G. được CSGT bố trí phương tiện đưa về quê.