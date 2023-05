Vi phạm về an toàn PCCC, một doanh nghiệp ở Yên Bái bị phạt 170 triệu đồng

Trước đó, ngày 11/5, trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Công ty này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện đơn vị đã vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ và đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Nhà máy sản xuất đá Marble thuộc Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Quốc Tế tại huyện Lục Yên (Yên Bái)

Để đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an Yên Bái) đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với 2 hạng mục nhà xưởng có tổng diện tích hơn 5.000 m2 tại Nhà máy sản xuất đá Marble thuộc Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Quốc tế.

​Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Quốc Tế với các vi phạm là: đưa hạng mục công trình nhà xưởng có diện tích hơn 2.660 m2 vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; đưa hạng mục công trình nhà xưởng có diện tích hơn 2.342m2 vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định, tổng số tiền xử phạt 170 triệu đồng./.