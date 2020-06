Vì sao bệnh bạch hầu bùng phát tại Đắk Nông?

Liên quan đến các ổ dịch bạch hầu tại tỉnh Đắk Nông, đến nay, đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với bệnh này, trong đó 1 bé gái 9 tuổi ở xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong đã tử vong. Dù Việt Nam chưa thanh toán được bệnh bạch hầu nhưng đã có vaccine phòng bệnh. Vậy vì sao tại Đắk Nông lại xuất hiện nhiều ca bệnh bạch hầu như vậy? Liệu đây có phải là hệ quả của trào lưu anti vaccine hay không? Bộ Y tế có giải pháp gì phòng chống dịch bệnh bùng phát diện rộng? Phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó Trưởng ban điều hành dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Khu vực điều trị bệnh nhân bạch hầu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

PV: Thưa bà, bạch hầu là bệnh hiếm gặp nhưng đang liên tiếp xuất hiện tại Đắk Nông, trong đó 1 bé gái đã tử vong và hàng trăm người đang phải cách ly, theo dõi. Nguyên nhân nào khiến dịch bệnh bùng phát và gây hậu quả nghiêm trọng như vậy?



Bà Dương Thị Hồng: Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) hơn 30 năm qua đã triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em dưới 1 tuổi. Chính vì vậy chúng ta đã khống chế cơ bản bệnh bạch hầu, số ca mắc gần đây chỉ là rải rác nhưng là điều trăn trở của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh này là đối với những tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn khó tiếp cận với hoạt động tiêm chủng, đồng thời cũng chưa nắm được đầy đủ thông tin cũng như chưa hiểu rõ về vai trò quan trọng của vaccine trong việc phòng chống bệnh bạch hầu. Chính vì vậy con của họ không được tiêm hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ nên dễ mắc bệnh.

Mặt khác, theo thời gian, miễn dịch có được từ tiêm vaccine bạch hầu sẽ giảm dần theo thời gian nên nhiều trường hợp vẫn có thể mắc bệnh bạch hầu mặc dù trẻ đã tiêm đủ 3 mũi trước 1 tuổi.



Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), để chủ động phòng bệnh bạch hầu hiệu quả các quốc gia cần tiêm vaccine có thành phần bạch hầu cho trẻ em với lịch tiêm chủng 6 mũi lần lượt là trước 1 tuổi tiêm 3 mũi, lúc 12-23 tháng tiêm mũi 4, lúc 4-7 tuổi tiêm mũi 5 và khi 9-15 tuổi tiêm mũi 6.



PV: Bà vừa nói đến việc tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, vậy Chương trình Tiêm chủng mở rộng có giải pháp gì để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng?



Bà Dương Thị Hồng: Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Dự án TCMR sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh tăng cường công tác tiêm chủng, tiêm vét cho trẻ chưa đủ 4 mũi tiêm trước 24 tháng tuổi, đồng thời triển khai tiêm bổ sung vaccine uốn ván – bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi tại các vùng nguy cơ cao.



Tại các địa phương miền núi khó khăn, để tăng cường việc tiếp cận đối tượng tiêm chủng, dự án TCMR sẽ tiếp tục triển khai các điểm tiêm chủng ngoài trạm y tế xã, mang vắc xin đến gần người dân hơn. Đồng thời, trong giai đoạn này, Dự án TCMR có thể tăng tần xuất thực hiện tiêm chủng tại các thành phố lớn, không chỉ tổ chức 2 buổi mỗi tháng như hiện nay.



Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan tại cộng đồng, Dự án TCMR cũng đã, đang và sẽ có những hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.



PV: Vậy bà có khuyến cáo như thế nào đối với người dân và chính quyền địa phương trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu?



Bà Dương Thị Hồng: Điều quan trọng là các ông bố bà mẹ cần tuân thủ tuyệt đối lịch tiêm chủng cho con mình. Để nâng cao miễn dịch phòng bệnh cho trẻ, bên cạnh việc tiêm chủng đầy đủ cho con theo lịch, cha mẹ cũng lưu ý việc cho trẻ tiêm trong các chiến dịch, hoạt động tiêm bổ sung do Bộ Y tế tổ chức. Hãy tự trang bị cho con mình hành trang tốt nhất là sức khỏe - phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có vắc xin dự phòng hiệu quả nhất là tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch.



PV: Vâng, xin cảm ơn bà!./.