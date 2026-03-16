Vì sao các con đường đều cần có làn vượt riêng?

Thứ Hai, 08:42, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc tăng tốc độ lưu thoát phương tiện trên các con đường không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian di chuyển, mà còn là chỉ số khai thác hiệu quả của những con đường. Và việc này có làm được hay không, phụ thuộc vào quy định về vượt xe khi lưu thông.

Một trong những tín hiệu tôi nghĩ là tích cực với giao thông đó là từ cuối năm 2025 đến nay, cơ quan CSGT đã có những can thiệp tích cực và chủ động vào việc tổ chức giao thông, trước hết là trên các tuyến cao tốc.

Cụ thể, Cục CSGT đã có những đề xuất việc tổ chức lại các làn đường, yêu cầu những phương tiện có tốc độ chậm như xe khách, xe tải không đi vào làn giữa của cao tốc; hay việc sơn kẻ tốc độ tối đa trên các làn đường.

vi sao cac con duong deu can co lan vuot rieng hinh anh 1
Đoạn tuyến Cam Lộ-La Sơn đoạn phía Bắc nút giao tỉnh lộ 579 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Người lao động)

Đó là là một cách tiếp cận chủ động và có hiệu quả rất tốt. Khi đi lại trên các cao tốc thời gian qua, tôi có thể cảm thấy được ngay tác động của những giải pháp tích cực đó khi các con đường thông thoáng hơn, dễ đi hơn.

Nhưng cũng có một thực tế khác, tôi nghĩ không phải một mình tôi mà nhiều người mong chờ, đó là làm thế nào để việc có riêng làn vượt trên các cao tốc sẽ sớm được tổ chức và vận hành. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, những đường lớn từ 4 làn xe mỗi bên trở lên, thì 2 làn ở 2 chiều chính giữa cũng chỉ được sử dụng để vượt xe.

Tôi nghĩ việc đưa ra quy định có riêng làn vượt xe trên cao tốc sẽ tạo ra thói quen cho mọi người rằng, làn trong cùng bên trái của tất cả con đường chỉ nên dành để vượt là một điều cần thiết, mong những cơ quan chức năng như Cục Cảnh sát giao thông sớm có đề xuất phù hợp.

Tôi nghĩ, một trong những cách tiếp cận nên được cân nhắc đó là giữ nguyên tốc độ của con đường và ở làn vượt, có thể cho phép mọi người vượt xe với tốc độ không vượt quá (có thể là 10%) tốc độ tối đa trên con đường đó. Như vậy, các phương tiện cũng sẽ không thể đi với tốc độ "rùa bò" trên các con đường này được.

Bằng những giải pháp như vậy, các con đường của chúng ta không chỉ thông thoáng hơn mà sẽ an toàn hơn, bởi có riêng một làn xe để vượt, sẽ giúp cho mọi người lái xe một cách chủ động hơn, dễ đoán được các tình huống hơn.

Rất mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan cảnh sát giao thông, sớm có đề xuất về việc tổ chức làn vượt không chỉ trên các cao tốc mà trên cả những con đường khác để chúng ta sớm có những con đường mà việc lưu thông sẽ an toàn hơn. Đây thực ra không phải là cái gì quá mới, mà đã là thực tiễn vận hành giao thông ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Quang Vinh/VOV Giao thông
VOV.VN - Ngày 15/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng phối hợp điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời tháo cabin ô tô, giải cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong sau vụ tai nạn.

VOV.VN - Ngày 12/3, tại xã Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM và điểm cầu trực tuyến Đặc khu Côn Đảo diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

