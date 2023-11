Vì sao công tác cai nghiện ma túy ở Bình Dương chưa hiệu quả?

Phải đánh giá lại việc tổ chức cai nghiện ma túy

Tính đến tháng 10/2023, Bình Dương có gần 2.184 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó số người nghiện ngoài xã hội là 1.016 người (chiếm tỷ lệ 46,52°%).

Đối tượng nghiện ma túy ở Bình Dương ngày càng trẻ hóa (ảnh: CA).

Người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, trong đó rất nhiều người dưới 18 tuổi và nhiều nhất là từ 18-30 tuổi. Bên cạnh số người nghiện ở mức cao thì số trường hợp tái nghiện ở Bình Dương cũng gia tăng.

Đáng báo động tình hình người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến nên rất khó cai. Việc sử dụng ma túy tổng hợp gây rối loạn tâm thần- “ngáo đá” dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và gây ra các vụ án khiến người dân bức xúc, lo lắng.

Nhiều đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đặt vấn đề, các ngành, các cấp có liên quan cần có các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời đánh giá lại công tác cai nghiện nhằm kéo giảm số người nghiện.

Cơ sở vật chất hạn chế nên cơ sở cai nghiện ở Bình Dương chỉ tiếp nhận hơn 700 người nghiện (ảnh: ĐC).

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đặt vấn đề với Công an tỉnh Bình Dương: “Chúng ta đánh giá công tác cai nghiện chưa hiệu quả. Như vậy chưa hiệu quả như thế nào và nguyên nhân tại sao chưa hiệu quả, có đề xuất kiến nghị gì để chúng ta giải quyết tình trạng này. Bởi số lượng người nghiện như thế này là lớn mà họ đang ở ngoài xã hội, hoặc họ vào trung tâm cai nghiện không hiệu quả tốn chi phí của nhà nước, mà trả về xã hội là nguyên nhân phát sinh tội phạm cao")

Cần đầu tư, phát huy vai trò Tổ cai nghiện cộng đồng

Công an tỉnh Bình Dương cho rằng, số lượng người nghiện cao do địa bàn phức tạp. Những trường hợp nghiện ở các nơi lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ lưu trú, nhà chung cư... ở Bình Dương để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công tác cai nghiện còn hạn chế nên khó kéo họ ra khỏi ma túy.

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bình Dương tuyên truyền về ma túy cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore (ảnh: ĐC).

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, người nghiện đưa vào cơ sở cai nghiện sẽ hạn chế được hậu quả tác hại xã hội. Thế nhưng, hiện nay, cơ sở vật chất tại các trung tâm cai nghiện của Bình Dương quá tải, chỉ đủ chỗ cho 732 người. Trước thực tế này, tỉnh đang đầu tư nâng lên 1.500 chỗ.

Nghiện ma túy phụ thuộc vấn đề sinh học và phải được cách ly ít nhất 5 năm mới có thể hồi tỉnh, thế nhưng theo Luật hiện nay chỉ quy định 2 năm. Do đó, sau khi được cắt cơn tại trung tâm cai nghiện và trở về nhà, họ dễ bị tái nghiện. Trong khi luật chưa thay đổi thì ở các cơ sở cai nghiện ở Bình Dương đang tăng cường giáo dục hành vi, làm thay đổi nhận thức và tạo việc làm cho người nghiện.

Cắt nguồn cung ma túy, công an tỉnh Bình Dương triệt xóa thành công nhiều đường dây vận chuyển, tàn trữ, mua bán ma túy (ảnh: CA).

Trong khi đó, cai nghiện tại cộng đồng nghĩa là môi trường xung quanh người nghiện nhiều cám dỗ và việc họ không thể hồi tỉnh hoặc tái sử dụng ma túy gần như là tất yếu. Giải "nút thắt" này, Bình Dương có thành lập nhiều Tổ cai nghiện tại cộng đồng nhưng chưa thật sự hiệu quả.

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bình Dương nói: “Một số thành viên là thành viên Tổ cai nghiện ngoài cộng đồng mà lại sợ người nghiện, không dám đụng, sợ lây bệnh thì làm sao mà tư vấn, giáo dục, giúp đỡ được người nghiện. Do đó, HĐND có kiến nghị UBND chỉ đạo cho ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tập trung đầu tư nguồn lực, tập huấn cho đội ngũ này".