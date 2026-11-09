Thứ Hai, 10:37, 09/11/2026

Vì sao nhiều người đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh?

VOV.VN - Trong giai đoạn từ 2023-2025, số người học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 10.600 lên hơn 17.100. Ngoài ra, quy mô đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 lên 52.129 người. Vì sao nhiều người lại đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh?