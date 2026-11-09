Vì sao nhiều người đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh?

VOV.VN - Trong giai đoạn từ 2023-2025, số người học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 10.600 lên hơn 17.100. Ngoài ra, quy mô đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 lên 52.129 người. Vì sao nhiều người lại đổ xô học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh?
VOV.VN - Trước phản ánh về bất cập trong đào tạo văn bằng 2, nhất là ngành Ngôn ngữ Anh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát chương trình, kiểm soát khối lượng học tập, bảo đảm chuẩn đầu ra và xử lý nghiêm hành vi thi hộ, gian lận bằng công nghệ.
VOV.VN - Bộ GD&ĐT định hướng giảm áp lực thi vào lớp 10, mở rộng xét tuyển khi tỷ lệ học sinh được tiếp tục học THPT ngày càng tăng. Tuy nhiên, phụ huynh, giáo viên vẫn lo ngại về sự công bằng trong đánh giá học sinh, nhất là khi điều kiện học tập giữa các trường còn chênh lệch, trường công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
VOV.VN - Sáng 27/10, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra cùng lúc nhiều phiên thảo luận quốc tế về tăng trưởng mới, kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và hợp tác quốc.