Việc thu phí không barie tại cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo như thế nào?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT về thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đối với hai dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Trạm thu phí bỏ barie tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hai tuyến cao tốc này sẽ thí điểm thu phí theo mô hình đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier) và không có làn thu phí hỗn hợp.

Giá long môn và thiết bị tính phí sẽ được lắp đặt tại vị trí phân tách hai dự án nêu trên để nhận diện xe phục vụ công tác vận hành hệ thống thu phí kín liên thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án cao tốc dự kiến các tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý, phương án đảm bảo an toàn giao thông; Xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị vận hành, nhà cung cấp dịch vụ thu phí, đơn vị lắp đặt hệ thống trong giai đoạn thí điểm.

Đi vào mô hình thí điểm cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đoạn Nha Trang - Cam Lâm sẽ có 4 trạm thu phí trên tuyến nhánh và 1 giá long môn tại Km 53+600.

Trong đó, 4 trạm thu phí Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm, Cam Ranh trên tuyến nhánh được thiết kế mô hình đầu vào ETC đơn làn tự do (một làn, không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barrier).

Đối với việc bổ sung, lắp đặt giá long môn trên tuyến chính tại vị trí Km 6+700 để kết nối với dự án Vân Phong - Nha Trang, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc bổ sung này chưa có tác động ngay tới việc tổ chức thu phí dự án Nha Trang - Cam Lâm. Cục đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu vị trí đặt, quy mô, phương án tổ chức bảo đảm phù hợp, sẵn sàng chuyển đổi khi dự án Vân Phong - Nha Trang tổ chức thu phí.

Đối với mô hình đoạn tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ có 3 trạm thu phí tại các nút giao và bổ sung 1 trạm thu phí tạm vị trí cuối tuyến.

Trong đó, trạm thu phí nút giao Du Long và 2 trạm thu phí nút giao Phan Rang được thiết kế với mô hình thu phí đầu vào ETC đa làn tự do (2 làn, không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barrier).

Theo thiết kế mới, lối vào đường cao tốc gồm một làn ETC và một làn dừng khẩn cấp, không có thanh chắn barie và cabin thu phí. Khi tài xế phóng thẳng qua trạm, thiết bị gắn trên giá long môn sẽ tự động đọc thẻ ETC dán trên xe. Đồ họa: Dân trí.

Trạm thu phí tạm cuối tuyến thiết kế tạm thời đầu vào ETC đa làn tự do (2 làn, không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (2 làn, có barrier) cùng với giải pháp thiết kế tổ chức giao thông theo phương án tạm thời, bảo đảm sẵn sàng tháo dỡ, di dời, tiết kiệm chi phí đầu tư khi đoạn tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết tổ chức thu phí.

Giá long môn kèm theo hệ thống thiết bị tại Km 53+600 (nằm trong phạm vi dự án Nha Trang - Cam Lâm) theo mô hình đa làn tự do, không có barrier để thí điểm phân tách thu phí giữa các đoạn tuyến, phục phụ đối soát, hậu kiểm khi tổ chức thu phí kín liên thông trên toàn tuyến cao tốc cũng sẽ được lắp đặt.

"Để bảo đảm công tác thí điểm với mô hình thu phí như trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị vận hành thu phí, đơn vị vận hành hệ thống ITS, các nhà cung cấp dịch vụ phối hợp xây dựng các kế hoạch triển khai thí điểm, quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố. Quy chế đối soát, phối hợp giữa các bên bảo đảm chặt chẽ, hài hòa lợi ích và sẵn sàng xử lý các tình huống trong quá trình vận hành khác thác thí điểm", Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.

Tại dự thảo Quy chuẩn thiết kế đường cao tốc đang được lấy ý kiến, Bộ GTVT cũng đề xuất, hệ thống thu phí cao tốc, bắt buộc phải thu phí tự động không dừng. Trường hợp thu phí kín, tại các điểm vào cao tốc bố trí hệ thống thu phí tự động đa làn tự do không có thanh chắn (barier), đầu ra bố trí hệ thống thu phí đơn làn có barier hoặc đa làn tự do.

Dự kiến lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC của Bộ GTVT sẽ qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, được thực hiện từ năm 2016 - 2023, các trạm thu phí vẫn có barie, tài khoản có đủ tiền, barie mới mở.



Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2024 - 2025, không còn barie, phương tiện lưu thông đơn làn tự do qua trạm thu phí.

3 dự án cao tốc Bắc-Nam sẽ thí điểm thu phí không dừng ETC bỏ barie đầu vào VOV.VN - Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc tiếp tục triển khai thí điểm mô hình trạm thu phí không dừng bỏ barie đầu vào đối với 3 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), gồm đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giai đoạn 3 từ năm 2026 trở đi, tại trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn với thiết bị thu phí gắn bên trên. Các phương tiện lưu thông đa làn tự do qua trạm thu phí.



Như vậy, mô hình của trạm thu phí dự án cao tốc đầu tư theo hình thức PPP Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo mới ở mức tiệm cận tới giai đoạn 2, khi bỏ barie ở lối vào nhưng vẫn duy trì để kiểm soát phương tiện ở đầu ra.



Tại điểm nối tiếp giữa hai dự án cao tốc sẽ được lắp đặt giá long môn để phân tách thu phí giữa các đoạn tuyến, phục phụ đối soát, hậu kiểm khi tổ chức thu phí kín liên thông trên toàn tuyến cao tốc.