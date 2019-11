Từ ngày 25-28/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế tổ chức Hội nghị quốc tế “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2019”. Hội nghị được tổ chức hàng năm, với mục tiêu phát triển năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam. Năm 2019, Hội nghị lấy chủ đề “Ứng dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc bảo hiểm y tế - Chia sẻ kinh nghiệm và bài học quốc tế”.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách thuốc BHYT.

Chủ trì Hội nghị chính diễn ra ngày 27/11, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đánh giá công nghệ y tế (Health Technology Assessment) là phương pháp đánh giá khía cạnh y học, dịch tễ học, xã hội học và kinh tế học của các can thiệp y tế (bao gồm thuốc, vaccine, quy trình y tế, thiết bị y tế, dịch vụ y tế…) trên nhiều khía cạnh như y học, xã hội học và kinh tế học… Mục tiêu chính của Đánh giá Công nghệ Y tế là giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định lựa chọn và triển khai các công nghệ y tế, can thiệp y tế phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Trong đó, đánh giá kinh tế Dược là phương pháp đánh giá khía cạnh các can thiệp y tế là thuốc.



“Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thuốc. Ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì Đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt là đánh giá kinh tế dược cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, xây dựng kế hoạch, quản lý và thực hành lâm sàng”, ông Sơn nói.



Chủ đề của Hội nghị năm nay nhận được được sự quan tâm của rất nhiều bên liên quan, không chỉ từ phía Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà còn từ các chuyên gia kinh tế y tế trong và ngoài nước. Tại Hội nghị, các báo cáo viên Việt Nam và quốc tế chia sẻ những kết quả về việc ứng dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế, trao đổi kinh nghiệm của các nước về ứng dụng bằng chứng đánh giá kinh tế dược trong toàn bộ quá trình xây dựng chính sách thuốc BHYT…/.