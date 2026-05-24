Việt Nam đoạt 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26

Chủ Nhật, 11:02, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 đã đoạt 8 Huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi. Kết quả, 8/8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Cụ thể, 6 học sinh đạt Huy chương Bạc gồm: Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình; Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ và Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình.

viet nam doat 8 huy chuong olympic vat ly chau A lan thu 26 hinh anh 1
Từ trái sáng phải: Em Tạ Ngọc Minh, em Nguyễn Nhật Minh, em Bùi Anh Tú, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, em Vũ Nguyên Nguyên, em Lê Duy Khánh, em Phan Tuấn Dũng và em Mai Văn Khánh.

Hai học sinh đoạt Huy chương Đồng là Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Mai Văn Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh.

viet nam doat 8 huy chuong olympic vat ly chau A lan thu 26 hinh anh 2
Từ trái qua phải: PGS.TS. Đặng Đức Vượng, Phó trưởng Đoàn; em Tạ Ngọc Minh, em Phan Tuấn Dũng, em Nguyễn Nhật Minh, em Bùi Anh Tú, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, em Vũ Nguyên Nguyên, em Mai Văn Khánh, em Lê Duy Khánh và GS.TS. Lục Huy Hoàng, Trưởng đoàn.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tham dự APhO 2026 có 5/8 học sinh là học sinh lớp 11. Điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt tại APhO 2026, mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Vật lí quốc tế (IPhO) năm 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi APhO, IPhO năm 2027.

Minh Hường/VOV1
Tag: Vật lí Olympic Vật lí Olympic Vật lí châu Á huy chương Olympic
Sôi động kỳ thi Olympic dành cho sinh viên Việt Nam tại Nga - OLMOS 2026
VOV.VN - Ngày 25/4, tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova (MADI) đã diễn ra Hội thi “Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Matxcova 2026” (OLMOS 2026) thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên dự bị đến từ nhiều trường đại học tại thủ đô Matxcova, Liên bang Nga.

Học sinh Việt Nam đoạt 2 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

VOV.VN - Tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm 2026 (Liên bang Nga), đoàn Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi và đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60

VOV.VN - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 diễn ra từ ngày 15-23/4 tại Moscow, Liên bang Nga đã chính thức khép lại. Vượt qua 200 thí sinh của 37 đoàn đến từ các nước, đoàn Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và cả 4 em đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương bạc.

