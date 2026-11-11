Việt Nam lọt Top 50 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ thực hiện.

Ứng dụng AI đưa Việt Nam vào nhóm thứ hạng cao

Việt Nam xếp thứ 37/70 nền kinh tế, thuộc nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu thế giới ngay trong năm đầu tiên chính thức tham gia bảng xếp hạng. Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong số 6 nền kinh tế được đánh giá, sau Singapore và Malaysia, đồng thời xếp trên Thái Lan, Indonesia và Philippines. Kết quả này phản ánh những nỗ lực trong phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị.

Ở các chỉ số thành phần, Việt Nam đạt thứ hạng nổi bật: thứ 13 về Ứng dụng AI, thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 về Hiệu quả. Những kết quả này cho thấy lợi thế của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt của tăng trưởng. Chuyển đổi số làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và cung cấp dịch vụ, trong khi trí tuệ nhân tạo mở ra bước phát triển mới về năng suất, tri thức và năng lực sáng tạo.

Toàn cảnh sự kiện

Theo Phó Thủ tướng, cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên, vốn hay lao động giá rẻ, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu, phát triển nhân tài và đưa các ý tưởng mới vào thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, năng lực cạnh tranh số và AI không đơn thuần là thứ hạng trên một bảng đánh giá, mà còn là thước đo khả năng nắm bắt cơ hội, thích ứng với biến động và tạo dựng lợi thế phát triển của mỗi nền kinh tế. Quốc gia đổi mới nhanh, ứng dụng công nghệ hiệu quả và sử dụng AI có trách nhiệm sẽ có thêm cơ hội bứt phá. Đây vừa là thời cơ, vừa là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam.

Năm 2026, Việt Nam đạt 78,09 điểm, xếp thứ 37/70 nền kinh tế và đứng thứ 3 trong số 6 quốc gia Đông Nam Á được đánh giá. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tuy nhiên, kết quả xếp hạng chỉ phản ánh vị trí tương đối giữa các nền kinh tế được khảo sát. Việc IMD điều chỉnh cấu trúc và bổ sung các chỉ tiêu về AI trong năm 2026 cũng đòi hỏi thận trọng khi so sánh với những năm trước. Thành quả chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, dịch vụ công hiệu quả hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số. Đối chiếu với mục tiêu này, vị trí thứ 37 tại WDAIR 2026 là kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo thêm cơ sở để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Việc tham gia hệ thống đánh giá quốc tế cũng thể hiện sự chủ động hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực chung và sử dụng dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách. Kết quả xếp hạng giúp cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nhận diện rõ hơn vị thế, điểm mạnh cũng như những lĩnh vực cần cải thiện.

WDAIR 2026 đánh giá 70 nền kinh tế theo phương pháp được điều chỉnh, bổ sung nhằm phản ánh rõ hơn vai trò của công nghệ số và AI đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Báo cáo kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát, cung cấp nguồn tham chiếu quốc tế phục vụ theo dõi, so sánh và xây dựng chính sách.

Trên cơ sở kết quả này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh số. Các ưu tiên gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng AI gắn với nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

3 giải pháp tạo đột phá về năng lực cạnh tranh số

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long khẳng định, Bộ sẽ tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và khai thác hiệu quả kết quả đánh giá WDAIR 2026. Thời gian tới, Bộ tập trung vào 3 nhiệm vụ: chuyển kết quả đánh giá thành căn cứ phục vụ hoạch định, hoàn thiện chính sách; phát huy vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp và huy động sự tham gia của các chủ thể liên quan; duy trì việc theo dõi, đánh giá và thúc đẩy cải thiện năng lực cạnh tranh số thường xuyên, thực chất.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, nâng cao năng lực cạnh tranh số không phải nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà cần sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn, giữ vai trò dẫn dắt.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ động kết nối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, chia sẻ kết quả phân tích, trao đổi thông tin và đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, Bộ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chuyên môn với IMD và các đối tác quốc tế nhằm tiếp cận phương pháp đánh giá tiên tiến, nâng cao năng lực phân tích và tham mưu chính sách.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị

Việc khai thác kết quả WDAIR không chỉ phục vụ một kỳ công bố mà cần trở thành hoạt động nghiên cứu, theo dõi và đánh giá thường xuyên. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế theo dõi các chỉ số quốc tế, cập nhật diễn biến, xác định những vấn đề ưu tiên và kiến nghị giải pháp cải thiện theo từng giai đoạn.

Để biến kết quả xếp hạng thành động lực phát triển lâu dài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện 3 yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, hành động quyết liệt, thực chất, tạo chuyển biến rõ nét và có thể đo lường. Các bộ, cơ quan, địa phương cần nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực thực thi và quản trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh, khắc phục tình trạng đầu tư công nghệ nhưng hiệu quả thực tế còn hạn chế.

Thứ hai, tập trung đầu tư phát triển các nền tảng chiến lược, tạo năng lực cạnh tranh trong tương lai. Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng dữ liệu và tài nguyên tính toán; có giải pháp giảm chi phí tiếp cận AI cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ chiến lược và đào tạo nhân lực AI đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm đầu tư gắn với khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, vai trò tiên phong của doanh nghiệp và trách nhiệm phát triển tri thức, công nghệ, nhân lực của các viện nghiên cứu, trường đại học. Quá trình này cần gắn với bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và sử dụng AI có trách nhiệm.

Thứ ba, chuyển kết quả xếp hạng thành chương trình hành động và giải pháp cải thiện cụ thể, nhất là đối với những chỉ số còn thấp. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu đầy đủ phương pháp luận mới của IMD; phân tích từng nhóm yếu tố, chỉ số thành phần, phân biệt dữ liệu thống kê với kết quả khảo sát để xác định đúng nguyên nhân của những điểm mạnh, hạn chế.

Trên cơ sở đó, cần đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và cơ chế đánh giá định kỳ. Những lĩnh vực cần ưu tiên gồm chất lượng thể chế, hiệu quả dịch vụ công, hạ tầng, nhân lực và chi phí ứng dụng AI.