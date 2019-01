Việt Nam mua 81 xe chữa cháy hiện đại bậc nhất với giá 502 tỷ đồng

PC_Article_AfterShare_1

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam, mới đây tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phối hợp với Tập đoàn Everdigm Hàn Quốc tổ chức Lễ bàn giao phương tiện chữa cháy và CNCH, thuộc dự án “Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam” sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Đại diện phía Việt Nam và Hàn Quốc ký bàn giao.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía Hàn Quốc có ông Kim Do Hyun, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Hà Nội và Tập đoàn Everdigm.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đại diện Ban Giám đốc Công an 12 địa phương được thụ hưởng, gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Bình Định và Quảng Ngãi.

Rất nhiều phương tiện hiện đại được trang bị cho lực lượng PCCC & CNCH.

Kể từ năm 2015, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các chuyên gia của Viện PCCC Hàn Quốc, Công ty tư vấn toàn cầu GDC Hàn Quốc và Công ty TNHH Tin học thương mại công nghệ và Tư vấn ICT (đơn vị tư vấn Việt Nam) triển khai xây dựng dự án “Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam”.

12 địa phương nhận quyết định bàn giao phương tiện.

Ngày 28/5/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ gửi Công hàm đề nghị phía Hàn Quốc cung cấp vốn vay cho dự án.

Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Hàn Quốc (EDCF) với tổng mức đầu tư 502 tỷ đồng, cung cấp 81 xe chữa cháy, CNCH các loại, bao gồm 18 xe chữa cháy cỡ lớn, 48 xe chữa cháy cỡ trung bình, 2 xe thang chữa cháy loại vươn thẳng, 6 xe thang chữa cháy loại cần trục, và 7 xe cứu hộ.

Những xe thang hiện đại nhất theo tiêu chuẩn châu Âu và Hàn Quốc được trang bị nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC & CNCH.

Toàn bộ các phương tiện được sản xuất bởi Tập đoàn Everdigm và được Viện PCCC Hàn Quốc kiểm định chặt chẽ từ khâu thiết kế, sản xuất; nhờ vậy các thiết bị đầu tư theo dự án đều đáp ứng các tiêu chuẩn PCCC của châu Âu, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, phù hợp với cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Đến tháng 12/2018 được xuất xưởng, chuyển sang Việt Nam.

Trong buổi bàn giao nhiều phương tiện đã được diễn tập tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận xe và các thiết bị khác, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Tập đoàn Everdigm tiến hành tổ chức kiểm tra nghiệm thu, tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH nhằm sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện, góp phần nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra tại 12 địa phương thụ hưởng.

Xe thang vươn thẳng và xe cần trục có độ cao hoạt động của thang là 33m, có thể vươn tới được tòa nhà 11 tầng.



Việc triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định vị thế của Hàn Quốc luôn đứng trong danh sách nhóm 5 nước có quan hệ kinh tế quy mô lớn nhất với Việt Nam.

Xe thang chữa cháy cần trục là một trong các loại xe mới tại Việt Nam, có khả năng hỗ trợ chữa cháy trên cao, có thể vận hành điều khiển từ xa, có trang bị camera tại giỏ thang giúp truyền hình trực tiếp tại hiện trường, đặc biệt trên xe có trang bị ống tụt cứu người giúp cho việc cứu người, thoát nạn tại các nhà cao tầng được thuận lợi.

Đặc biệt, thông qua dự án sẽ nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC góp phần bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Thông số kỹ thuật của các phương tiện được bàn giao: Với xe chữa cháy cỡ lớn và trung bình: Dung tích téc nước: 4.500 lít - (xe cỡ trung bình: 3.000 lít);Dung tích téc chứa bọt: 400 lít - (xe cỡ trung bình: 200 lít). Xe thang vươn thẳng và xe cần trục có độ cao hoạt động của thang là 33 m, có thể vươn tới được tòa nhà 11 tầng. Xe thang chữa cháy cần trục là một trong các loại xe mới tại Việt Nam, có khả năng hỗ trợ chữa cháy trên cao, có thể vận hành điều khiển từ xa, có trang bị camera tại giỏ thang giúp truyền hình trực tiếp tại hiện trường, đặc biệt trên xe có trang bị ống tụt cứu người giúp cho việc cứu người, thoát nạn tại các nhà cao tầng được thuận lợi. Xe cứu hộ được trang bị đầy đủ gần 200 loại thiết bị phục vụ tìm kiếm CNCH có xuất xứ Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ như xuồng cứu hộ, phao cứu sinh, thiết bị lặn đầy đủ cùng máy khoan, đục, cưa cắt cầm tay… phục vụ CNCH trong nhiều tình huống phức tạp như cứu hộ dưới nước, hang hầm, hố sâu, công trình sụp đổ.