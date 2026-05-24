中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch

Chủ Nhật, 15:10, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/5, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.

Theo đó, bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và nghiêm trọng ở người, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Bệnh lây truyền do tiếp xúc trực tiếp với mô, máu và dịch cơ thể của động vật hoặc người nhiễm bệnh, có thể bùng phát thành dịch.

viet nam siet phong ebola, cach ly 21 ngay nguoi nhap canh tu vung dich hinh anh 1
Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng chống bệnh do virus Ebola sau khi nhiều ca bệnh được ghi nhận tại Congo và Uganda.

Virus có thể lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp thông qua vết thương da hoặc niêm mạc với máu, chất tiết và dịch cơ thể (phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người bị nhiễm. Người cũng có thể mắc Ebola do tiếp xúc với các dụng cụ hoặc đồ vật của người bệnh bị nhiễm virus như quần áo, chăn, kim tiêm đã sử dụng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 5/5 đến 20/5 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Uganda đã ghi nhận 600 ca nghi ngờ mắc Ebola trong đó có 139 ca tử vong, hơn 50 ca được chẩn đoán xác định nhiễm Bundibugyo, một trong 6 chủng của virus Ebola.

Trước nguy cơ bệnh do virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở y tế, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 21 ngày.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện việc sàng lọc, phân loại, cách ly nghiêm ngặt tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc virus Ebola tại cơ sở điều trị.

Cục lưu ý các cơ sở phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, phối hợp với các cơ sở dự phòng để xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

dich_ebola_o_congo_1.jpg

Bộ Y tế chỉ ra 4 điểm bất thường của đợt dịch Ebola khiến hơn 130 người tử vong

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao lên đến 90%. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp nhưng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

Linh Thương/VOV.VN
Tag: ebola phòng bệnh ebola dịch ebola virus Ebola Phòng chống bệnh bệnh truyền nhiễm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi
Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

Dịch Ebola đe dọa 10 nước châu Phi

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Congo và Uganda, cơ quan y tế Liên minh châu Phi ngày 23/5 cảnh báo căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này đang có nguy cơ đe dọa tới 10 quốc gia châu Phi.

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola
WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nguy cơ xâm nhập của Ebola vào nước ta ở mức độ nào? Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ ngành y tế Việt Nam ứng phó dịch bệnh này thế nào?

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

WHO: Ngành y tế Việt Nam chủ động hệ thống và năng lực ứng phó Ebola

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, nguy cơ xâm nhập của Ebola vào nước ta ở mức độ nào? Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ ngành y tế Việt Nam ứng phó dịch bệnh này thế nào?

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới
Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

Vaccine Ebola có thể được đưa vào thử nghiệm trong vòng 3 tháng tới

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Anh đang phát triển một loại vaccine mới nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola
Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

Hà Lan cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ngày 22/05, một bệnh viện tại Hà Lan thông báo đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có "nghi ngờ" về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến, kết quả xét nghiệm chính thức sẽ có vào cuối tuần này.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục