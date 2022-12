Việt Nam tiếp tục lọt top 10 quốc gia có kết quả cao nhất các kỳ thi Olympic

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm học 2021-2022, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới, Ban tổ chức các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế các môn văn hóa trung học phổ thông và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế quyết định tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đội tuyển Việt Nam đã đăng ký tham gia chủ yếu theo hình thức trực tuyến (ngoại trừ kỳ thi Olympic Toán học và Sinh học Olympic quốc tế). Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế theo hình thức này, bởi vậy, sự liên hệ giữa Ban Tổ chức kỳ thi quốc tế và các đoàn của Việt Nam được tiến hành thuận lợi, chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của kỳ thi và đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh trong quá trình so với bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tiếp tục đổi mới và đạt được kết quả tốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia gồm 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Kết quả tất cả các thí sinh dự thi đều đoạt giải với 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (giải Khuyến khích). Các đoàn học sinh của Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất trong các kỳ thi Olympic.

Với cuộc thi Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022, năm 2022, Hội thi ISEF 2022 được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại Hoa Kỳ, từ ngày 4-13/5/2022. Việt Nam có 7 dự án tham dự Hội thi ISEF 2022 và có 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học – công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho rằng, thành tích này trước hết từ sự cố gắng, nỗ lực của mỗi học sinh. Các em đã vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; các em đã nỗ lực học tập, rèn luyện bằng niềm say mê khoa học và sự sáng tạo. Kết quả đó còn có công lao to lớn của các thầy cô giáo dạy các em ở trường THPT, các thầy cô và nhà khoa học tham gia tập huấn đội tuyển, đưa đội tuyển tham gia các kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Kết quả mà các em đạt được đã thể hiện chính sách đúng đắn và chiến lược phù hợp của Đảng, Nhà nước và Bộ GD-ĐT cùng các Sở GD-ĐT, các trường chuyên, trường năng khiếu của các nước. Đây cũng là kết quả từ sự đồng hành của cha mẹ học sinh; sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí tạo lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là động lực cho các em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện cho không chỉ các học sinh dự thi Olympic, KHKT mà cả đối với đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước

Em Võ Hoàng Hải, thí sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2022 hiện đang học lớp 11 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đại diện cho các học sinh thuộc các đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic và KHKT quốc tế để phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic.

“Có được những kết quả trên là nhờ rất nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em cũng như các học sinh trong đội tuyển, những động viên và hỗ trợ tới từ trường lớp, bè bạn và đặc biệt là gia đình, tạo thành hậu phương vững chắc để chúng em có thể yên tâm tập trung học tập và thi cử; sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo tại các trường, đội tuyển quốc gia và đội tuyển châu Á và quốc tế. Trên hết chính là sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành mà trực tiếp là Bộ GD-ĐT đã cấp kinh phí, tạo điều kiện để chúng em được tiếp cận với các thầy cô giáo có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển, giúp chúng em được ăn nghỉ tập trung tại khu ký túc xá, học tập tại giảng đường khoa Vật lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội…. Sự quan tâm và tạo điều kiện trên là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với chúng em.

Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ tuyên dương và gặp mặt, em xin được thay mặt các thành viên đội tuyển được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD-ĐT và các cơ quan trực thuộc Bộ GD-ĐT, đến các bậc phụ huynh, trường lớp đã tạo điều kiện tối đa để cho chúng em có tâm thế thoải mái nhất tham gia kì thi; tới các thầy cô giáo đã tận tình dạy bảo và dẫn dắt đội tuyển. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú phóng viên báo đài tại trung ương và địa phương đã kịp thời đăng tải thông tin về các kỳ thi và thành tích của các đội tuyển".

Thay mặt cho các học sinh của các đội tuyển tham gia thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, Võ Hoàng Hải hứa sẽ giữ tinh thần và niềm tâm huyết với việc học để có thể tiếp tục phát triển bản thân, đạt thêm những thành tích tốt hơn cũng như đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai./.