Việt Nam tự tin có kỹ thuật, năng lực để chẩn đoán virus corona

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị về triển khai công tác hướng dẫn điều trị, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 700 điểm cầu tại các huyện, tỉnh, thành phố trên cả nước và 23 điểm cầu tại các bệnh viện phục vụ công tác phòng chống bệnh do virus corona gây ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi và thảo luận về tình hình dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên thế giới và Việt Nam; kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh; Công tác phân tuyến điều trị đáp ứng dịch bệnh, công tác chỉ đạo và quản lý điều trị; Cập nhập tình hình toàn cầu và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Đồng thời, cùng đưa ra những hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh; hướng dẫn xử lý một số hội chứng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, thường gặp ở người lớn và bệnh nhi. Những hướng dẫn về công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong việc chăm sóc người bệnh cũng như việc lấy mẫu máu, đóng gói và vận chuyển bệnh phẩm và việc đẩy mạnh giám sát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấ do virus corona (nCoV) gây ra… Qua đó, nhằm kiểm soát bệnh dịch và hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, dịch bệnh lần này là một trong những lần chúng ta huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng tham gia công tác phòng chống và chữa bệnh. Hiện, Việt Nam đã đang và triển khai đồng bộ tất cả biện pháp phòng chống, kể cả những biện pháp mạnh nhất đối với bệnh truyền nhiễm. Cụ thể như, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giám sát triển khai đồng bộ công tác phòng chống dịch một cách chặt chẽ, khoa học, đồng thời nêu rõ, chúng ta tự tin có kỹ thuật, năng lực, sinh phẩm để chuẩn đoán bệnh.

Ngành y tế đã thực hiện triệt để việc cách ly tại cộng đồng, ngăn chặn ngay các ca nhiễm ở cộng đồng và tạo ra nhiều vòng cách ly đối với những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh cũng như những người từ vùng dịch trở về. Đối với việc điều trị bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã triển khai các phương án điều trị, trong đó có cả phương án nhiều người bị mắc.

“Chúng ta có đủ năng lực để điều trị bệnh, về cơ sở vật chất chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ phương án với những tình huống ở mức độ cao hơn và những tình huống nặng nề hơn thì chúng ta đều có kịch bản để chúng ta ứng phó. Một điều rất mừng trong 13 bệnh nhân hiện nay thì chúng ta đã có phương án điều trị rất tích cực và một thông tin là chúng ta tự tin cách ly và điều trị người nhiễm bệnh ở ngay tại tuyến huyện”- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, trước đại dịch do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, vào ngày 31/1 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với chủng mới của virus corona. Đây là lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới tới tất cả các quốc gia thành viên trên toàn cầu để cùng nhau đưa ra những biện pháp đáp ứng một cách quyết liệt nhất để dự phòng và ngăn cản sự lây lan của virus corona. Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận sự chủ động, tích cực của Chính phủ Việt Nam cũng như ngành y tế Việt Nam trong công tác chuẩn bị để đối phó với dịch bệnh.

“Việt Nam đã phát hiện sớm các ca bệnh đồng thời làm công tác cách ly và quản lý ca bệnh rất tốt, đặc biệt công tác cách ly, chúng tôi ghi nhận về nỗ lực hết từ Trung ương tới địa phương và sự phối hợp giữa các cơ sở y tế và y tế dự phòng để làm tốt công việc đó. Ngày 7/2, Việt Nam đã thành công trong việc nuôi cấy phân lập virus từ bệnh nhân Việt Nam đây là tín hiệu tốt và vô cùng khả quan cho việc nghiên cứu tiếp theo của Việt Nam đối với vaccine và các biện pháp chữa trị”- TS Kidong Park cho biết.

Hiện Bộ Y tế đã phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội ra mắt hai ứng dụng về website chuyên biệt về bệnh corona tại địa chỉ: https://ncov.moh.gov.vn/ nhằm giúp người dùng nắm bắt những thông tin cần thiết dịch bệnh. Thứ 2 là ứng dụng trên điện thoại di động (App), cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân cách phòng chống bệnh một cách nhanh nhất và cập nhật nhất. Qua đó, để người dân tự đánh giá được khả năng và nguy cơ nhiễm bệnh và có biện pháp phòng tránh bệnh tốt nhất./.