Vietnam Airlines lọt top 20 Hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2023

Vietnam Airlines sở hữu một trong những đội bay trẻ và hiện đại nhất Châu Á như Boeing 787-9/ 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB, Airbus A321neo… với độ tuổi trung bình là 7 năm. Bên cạnh đó, trải nghiệm trên không của hành khách được cải thiện nhờ mở rộng hệ thống giải trí không dây (wireless-streaming) trên đội tàu bay thân hẹp thế hệ mới Airbus A321neo và tăng số lượng các chương trình giải trí trên tàu thân rộng Airbus A350, Boeing 787.

Vietnam Airlines được AirlineRatings.com bình chọn là 1 trong 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2023.

Vietnam Airlines liên tiếp giới thiệu và nâng cấp sản phẩm dịch vụ, khôi phục lại nhanh các đường bay nội địa và quốc tế, đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách sau thời kì đại dịch, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữa các quốc gia.

Về dịch vụ mặt đất, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam áp dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến trên toàn bộ mạng lưới sân bay nội địa. Sau khi hoàn thành quá trình làm thủ tục trực tuyến, hành khách sẽ nhận được “Thẻ lên máy bay trực tuyến” qua thiết bị điện tử hoặc có thể tự in thẻ, sau đó đến thẳng cửa kiểm tra an ninh hành khách và cửa ra máy bay mà không cần phải vào quầy làm thủ tục của hãng tại cảng hàng không để xác nhận. Hãng cung cấp các hình thức làm thủ tục đa dạng khác như: qua điện thoại (telephone check-in) tại Việt Nam, tại kiosk đặt ở sân bay (kiosk check-in) và làm thủ tục qua website. Cùng với đó, dịch vụ “Chào đón và đưa dẫn ưu tiên” (Meet and Greet) đem đến sự trợ giúp thiết thực cho hành khách có nhu cầu được hướng dẫn đặc biệt và ưu tiên sử dụng các dịch vụ mặt đất tại sân bay.

Vietnam Airlines đã và đang dẫn đầu thị trường hàng không Việt Nam - một trong những thị trường nội địa có sức tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Với vị thế là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines tự hào quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam thông qua các ấn phẩm, video trình chiếu trên chuyến bay hoặc giới thiệu cho hành khách suất ăn trên không mới được nâng cấp, lấy trọng tâm là tinh hoa ẩm thực vùng miền, đậm đà hương vị đặc trưng. Các cải tiến khác như tấm trải ghế, chăn chần bông hai lớp tại khoang hạng Thương gia là những điểm nhấn tinh tế hoàn thiện trải nghiệm của khách trên các chuyến bay đường dài.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội bằng cách thay đổi quy cách đóng gói vật tư vật phẩm, thay ống hút nhựa bằng ống hút giấy, nghiên cứu thay thế dao, thìa, dĩa nhựa dùng một lần bằng sản phẩm có thể tái chế. Hãng cũng vừa hoàn thành “Thử thách chuyến bay bền vững” do Liên minh hàng không SkyTeam phát động với chuyến bay mang số hiệu VN37 từ Hà Nội đến Frankfurt (Đức), tặng hành khách túi tái chế từ áo phao cũ, phục vụ suất ăn từ các thực phẩm bền vững và kêu gọi hành khách mang đồ dùng cá nhân thay vì sử dụng các vật phẩm dùng một lần trên chuyến bay. Với nỗ lực dài hạn hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2025, Vietnam Airlines đang tích cực kêu gọi các hãng hàng không trên thế giới chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng, hưởng ứng các giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường trên các chuyến bay.

Năm 2022, Vietnam Airlines liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng ở cả trong nước và quốc tế, ghi nhận những cố gắng không ngừng nghỉ của Hãng như Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa”, “Hãng hàng không hàng đầu châu Á” về hạng ghế Phổ thông”, “Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á”, của World Travel Awards 2022; Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 do Bộ Công Thương và Hội đồng Thương hiệu quốc gia vinh danh…

Trong suốt 30 năm phát triển với tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số (ngoại trừ giai đoạn dịch), Vietnam Airlines đã và đang dẫn đầu thị trường hàng không Việt Nam - một trong những thị trường nội địa có sức tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Là hãng hàng không hiện đại với thương hiệu được biết đến rộng rãi nhờ bản sắc văn hóa riêng biệt, Vietnam Airlines đang hướng tới trở thành hãng hàng không quốc tế chất lượng 5 sao dẫn đầu khu vực châu Á.