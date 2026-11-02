English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vinamilk kết nối người tiêu dùng với hành trình tái sinh bao bì

Thứ Hai, 12:01, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không ít phụ huynh gần đây chia sẻ câu chuyện con trẻ hào hứng thu gom, làm sạch vỏ hộp sữa để mang đi tái chế. Đằng sau những hành động nhỏ ấy là nỗ lực rộng hơn của Vinamilk trong việc thúc đẩy thu gom, tái chế bao bì sau tiêu dùng và tạo thêm động lực cho hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phát triển.

Khởi đầu từ việc giữ lại vỏ hộp sữa để đổi quà, một người mẹ bất ngờ nhận ra thói quen ấy dần lan sang hai con nhỏ. Chia sẻ trong nhóm Facebook “Chiến binh giải cứu vỏ hộp sữa”, chị đăng hình những chồng vỏ hộp đã được vệ sinh sạch sẽ, ép gọn cùng các món quà đổi được như túi xách hay các sản phẩm sữa Vinamilk.

“Bỗng nhận ra, mình không chỉ đang tích vỏ sữa để đổi quà, mà còn vô tình dạy các con biết tiết kiệm, biết tái chế, và trân trọng những điều tưởng chừng rất nhỏ bé”, chị viết.

vinamilk ket noi nguoi tieu dung voi hanh trinh tai sinh bao bi hinh anh 1
Những chiếc vỏ hộp sữa sau sử dụng đang trở thành khởi đầu cho nhiều câu chuyện sống xanh trong mỗi gia đình (Nguồn: FBNV)

Từ đổi quà đến những thói quen sống xanh

Câu chuyện của người mẹ trên không phải trường hợp cá biệt. Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều chia sẻ về việc thu gom vỏ hộp sữa sau sử dụng. Phần lớn các chia sẻ này xoay quanh chương trình “Vỏ xinh được tái sinh” của Vinamilk.

Được thí điểm từ năm 2024, chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Riêng năm 2025, hơn 3,6 triệu vỏ hộp sữa đã được thu gom, góp phần tái sinh hơn 100.000 sản phẩm xanh từ nguồn vật liệu tưởng như đã hoàn thành vòng đời sử dụng.

Bước sang năm 2026, “Vỏ xinh được tái sinh” tiếp tục được mở rộng tại 110 cửa hàng Vinamilk ở Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM. Sau gần 3 tháng triển khai, gần 11 tấn vỏ hộp sữa đã được thu gom.

vinamilk ket noi nguoi tieu dung voi hanh trinh tai sinh bao bi hinh anh 2
Năm 2025, chương trình “Vỏ xinh được tái sinh” đã thu gom và tái chế hơn 3,6 triệu vỏ hộp sữa (Ảnh: Minh Anh)

Nhưng giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng vỏ hộp được giữ lại. Điều đáng chú ý là ngày càng nhiều người tiêu dùng xem việc giữ lại vỏ hộp sau sử dụng không chỉ là một hoạt động đổi quà, mà còn là cách trực tiếp góp phần bảo vệ môi trường.

“Nếu trước đây người tiêu dùng thường được xem là điểm cuối của chuỗi giá trị, thì ngày nay họ đang trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái phát triển bền vững", ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk đánh giá.

Nhưng để một chiếc vỏ hộp thực sự bước vào vòng đời mới, sự tham gia của người tiêu dùng mới chỉ là điểm khởi đầu. Theo quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), doanh nghiệp có thể lựa chọn đóng góp tài chính cho Quỹ Bảo vệ Môi trường hoặc tự tổ chức hoạt động thu gom, tái chế. Ngay từ năm 2025, Vinamilk đã phối hợp với các đơn vị được cấp phép để thu gom và tái chế 6/7 mã bao bì, với tổng khối lượng hơn 10.000 tấn, vượt tỷ lệ bắt buộc ở một số mã.

vinamilk ket noi nguoi tieu dung voi hanh trinh tai sinh bao bi hinh anh 3
Trong năm 2026, Vinamilk sẽ phối hợp với các đơn vị được cấp phép triển khai thu gom và tái chế hơn 13.200 tấn bao bì các loại (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trong năm nay, Vinamilk tiếp tục nâng quy mô tái chế lên hơn 13.200 tấn bao bì các loại. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn đẩy mạnh các chương trình tương tác nhằm thay đổi cách người tiêu dùng nhìn nhận về giá trị của bao bì sau sử dụng. Các workshop hướng dẫn người tiêu dùng tái chế vỏ hộp giúp những khái niệm như phân loại rác, tái chế và kinh tế tuần hoàn trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Riêng tại Net Zero Workshop do Vinamilk tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Sức trẻ Học sinh - Sinh viên TP.HCM năm 2026, gần 16.000 vỏ hộp giấy đã được thu gom chỉ trong hai ngày. Nếu xếp nối tiếp theo chiều dọc, lượng vỏ hộp này sẽ đạt chiều cao tương đương 6 lần tòa nhà Landmark 81.

vinamilk ket noi nguoi tieu dung voi hanh trinh tai sinh bao bi hinh anh 4
Các bạn sinh viên tham gia tái chế vỏ hộp sữa trong Net Zero Workshop tại Ngày hội Sức trẻ Học sinh - Sinh viên TP.HCM năm 2026 (Ảnh: Minh Anh)

Hành trình phía sau một chiếc vỏ hộp được tái sinh

So với chôn lấp hoặc đốt bỏ, tái chế không chỉ giúp giảm phát thải mà còn hạn chế nhu cầu khai thác nguyên liệu mới và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất. Nhưng thách thức lớn nhất của ngành tái chế nằm ở khâu thu gom và phân loại sau tiêu dùng, khi nhiều loại bao bì có khả năng tái chế vẫn đang trộn lẫn với rác thải sinh hoạt.

Vỏ hộp sữa là một ví dụ điển hình. Do được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, loại bao bì này đòi hỏi quy trình thu gom và tái chế chuyên biệt. Trong khi người tiêu dùng, dù có ý thức phân loại, cũng thường không biết gửi về đâu; còn các cơ sở thu mua phế liệu thì ít mặn mà do chi phí xử lý cao và giá trị thu hồi thấp. Vì vậy, phần lớn vỏ hộp sau sử dụng vẫn kết thúc vòng đời tại các bãi chôn lấp.

vinamilk ket noi nguoi tieu dung voi hanh trinh tai sinh bao bi hinh anh 5
Khởi đầu từ những phần quà khuyến khích, chương trình “Vỏ xinh được tái sinh” góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh cho nhiều gia đình Việt (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trong bối cảnh đó, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ GRAC - một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp hỗ trợ tái chế, đánh giá cao cách giải bài toán tuần hoàn bao bì của Vinamilk, từ các chương trình hướng đến cộng đồng như “Vỏ xinh được tái sinh” đến việc chủ động triển khai trách nhiệm tái chế theo quy định EPR.

“Khi Vinamilk triển khai chương trình, người dân có động lực để phân loại rác ngay tại nguồn, vì họ biết vỏ hộp của mình sẽ được tái chế chứ không bị bỏ đi. Khi có nguồn vật liệu được phân loại và thu hồi ổn định, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường sẽ có thêm điều kiện để đầu tư công nghệ, mở rộng hoạt động và phát triển các giải pháp kinh tế tuần hoàn”, anh Hồ Lê Thiên Ân, Quản lý Dự án Thu gom và Tái chế của GRAC chia sẻ.

vinamilk ket noi nguoi tieu dung voi hanh trinh tai sinh bao bi hinh anh 6
Những chiếc vỏ hộp sau sử dụng đang trở thành cầu nối để người tiêu dùng tham gia vào hành trình kinh tế tuần hoàn (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Từ một hoạt động đổi quà đơn giản, những chiếc vỏ hộp sữa sau sử dụng đang tạo ra những giá trị lớn hơn nhiều so với vòng đời vốn có của một loại bao bì.

“Khi ngày càng nhiều người chủ động tham gia, giá trị tạo ra không chỉ dừng ở lượng chất thải được thu gom hay tỷ lệ tái chế gia tăng, mà còn góp phần hình thành những thói quen và lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm hơn”, ông Minh chia sẻ.

Có lẽ đó cũng là giá trị bền vững nhất mà chương trình tạo ra: biến những khái niệm tưởng chừng xa vời như tái chế hay kinh tế tuần hoàn thành những bài học gần gũi trong mỗi gia đình. Như lời nhắn nhủ của người mẹ ở đầu bài viết: “Từ những chiếc vỏ sữa hôm nay, mong các con lớn lên cùng ý thức sống xanh và biết yêu thương môi trường từ những hành động giản dị nhất”.

Hợp tác thí điểm kết nối chuỗi giá trị tái chế bao bì tại 4 địa phương

Vinamilk, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF) và Tetra Pak Việt Nam sẽ triển khai chương trình thí điểm thu gom, tái chế bao bì và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

Mô hình dự kiến kết nối 110 cửa hàng Vinamilk và 15 trường học, tạo mạng lưới thu gom, phân loại và tái chế bao bì sau sử dụng, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tiễn cho quá trình triển khai EPR và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, đơn vị thu gom, logistics và tái chế cũng sẽ cùng thảo luận về những giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thu hồi vật liệu, kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị tái chế và thúc đẩy sự phát triển của thị trường tái chế trong nước.

CTV Phương Uyên/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vinamilk xuất sắc đạt thương hiệu quốc gia 18 năm liền
Vinamilk xuất sắc đạt thương hiệu quốc gia 18 năm liền

VOV.VN - Tối ngày 16/10, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh năm thứ 18 liên tiếp, với hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đạt danh hiệu danh giá này.

Vinamilk xuất sắc đạt thương hiệu quốc gia 18 năm liền

Vinamilk xuất sắc đạt thương hiệu quốc gia 18 năm liền

VOV.VN - Tối ngày 16/10, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Vinamilk là doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh năm thứ 18 liên tiếp, với hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đạt danh hiệu danh giá này.

Thăm dự án đầu tư 51,7 triệu USD của Vinamilk tại Campuchia
Thăm dự án đầu tư 51,7 triệu USD của Vinamilk tại Campuchia

VOV.VN - Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là nhà máy sữa đầu tiên và duy nhất tại Campuchia.

Thăm dự án đầu tư 51,7 triệu USD của Vinamilk tại Campuchia

Thăm dự án đầu tư 51,7 triệu USD của Vinamilk tại Campuchia

VOV.VN - Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là nhà máy sữa đầu tiên và duy nhất tại Campuchia.

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

VOV.VN - Hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

VOV.VN - Hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục