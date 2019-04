Vingroup tổ chức sự kiện “khai trương kép” công trình Landmark 81

Khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 được kỳ vọng tạo dấu ấn trong ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Việt Nam với hàng loạt trải nghiệm đỉnh cao: Bể bơi trên không, Bữa sáng sành điệu tại Pearl Club tại tầng 71, Akoya Spa được ví là “Bali in the Sky”, Far East Lounge đẳng cấp.