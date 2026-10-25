Vinh danh 225 thí sinh tại kỳ thi Olympic Tài năng Hóa học Trẻ Thế giới - WYCTO 2

World Youth Chemistry Talent Olympiad (WYCTO) là kỳ thi học thuật dành cho học sinh phổ thông yêu thích Hóa học, hướng tới phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển tư duy khoa học, năng lực phân tích, suy luận, vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn, đồng thời tăng cường giao lưu học thuật và hợp tác quốc tế giữa học sinh. Đây cũng là những mục tiêu được xác định trong suốt hành trình WYCTO 2026 diễn ra.

Toàn cảnh Lễ Vinh danh Vòng Quốc tế WYCTO 2026 tại Ninh Bình

Đối tượng tham dự là học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, được chia thành 3 cấp độ: Junior: lớp 6, 7 và 8; Intermediate: lớp 9 và 10; Senior: lớp 11 và 12.

Vòng Quốc tế WYCTO 2026 diễn ra từ 22/10-25/10/2026 tại Ninh Bình, Việt Nam, quy tụ 225 thí sinh đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 3 cấp độ: Junior, Intermediate và Senior, với 2 nội dung thi chính gồm Vòng thi cá nhân và Vòng thi đồng đội. Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự gồm: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Mông Cổ, Malaysia, Campuchia, Hong Kong, Myanmar, Romania, Indonesia và Đài Loan.

Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải

Vòng cá nhân được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo 3 cấp độ Junior, Intermediate và Senior, tập trung đánh giá kiến thức Hóa học, tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận và vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề. Định hướng đề thi chú trọng kiến thức nền tảng kết hợp các bài toán vận dụng và ứng dụng Hóa học trong đời sống.

Vòng đồng đội được tổ chức theo hình thức tiếp sức qua 3 chặng thi, trong đó kết quả và dữ liệu của mỗi chặng có sự liên kết với chặng tiếp theo.

Phần thi yêu cầu các thành viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải phối hợp, trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ và cùng giải quyết các thử thách Hóa học.

Lễ Vinh danh là hoạt động chính thức ghi nhận thành tích của các thí sinh và đội thi tại Vòng Quốc tế WYCTO 2026.

Thông qua Vòng cá nhân, Vòng đồng đội và các hoạt động giao lưu – trải nghiệm tại Việt Nam, WYCTO hướng tới xây dựng một sân chơi Hóa học quốc tế dành cho học sinh phổ thông, kết nối học thuật, tư duy khoa học, ứng dụng thực tiễn và giao lưu quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ngày 24/10, các đoàn tham gia chương trình tham gia trải nghiệm văn hóa tại Ninh Bình với các hoạt động tham quan Tràng An, tham gia các hoạt động trải nghiệm tại làng nghề truyền thống như làm xà phòng, làm gốm, nhuộm vải… nhằm kết nối kiến thức Hóa học với thực tiễn, đồng thời tìm hiểu các giá trị văn hóa – lịch sử tại Hoa Lư.