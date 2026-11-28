Trước tình hình này, tỉnh Vĩnh Long đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ tích trữ nước ngọt, vận hành công trình thủy lợi đến mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống người dân.

Những ngày này, tại xã Phú Tân, ông Nguyễn Thanh Trường đang chuẩn bị nguồn nước để tưới cho vườn sầu riêng 2 héc-ta trong mùa khô sắp tới. Từng trải qua đợt hạn mặn năm 2020, phải mua nước về tưới cây, ông Trường hiểu rõ giá trị của việc chủ động trữ nước ngọt.

Một số hộ dân bắt đầu trữ nước khi sông rạch chưa bị nhiễm mặn

Trên diện tích khoảng 1.000 mét vuông, ông đã đầu tư hồ chứa với dung tích khoảng 5.000 mét khối. Bên cạnh đó, ông còn nạo vét các mương, ao hiện có để tăng khả năng tích trữ nước. Theo ông, việc chuẩn bị nguồn nước từ sớm giúp giảm chi phí và hạn chế nguy cơ thiệt hại cho vườn cây khi độ mặn tăng cao.

Ông Nguyễn Thanh Trường chia sẻ về cách trữ và sử dụng nước ngọt trong mùa hạn mặn: “Các mương đều phải nạo vét để mình chứa khoảng 2 phần 3 mương nước ngọt, nó đỡ tốn tiền. Khi nào nước chứa trong mương mà mình đo thấy mặn 0,2 phần ngàn là mình bỏ luôn; rồi chắc cạn hết và bắt đầu sử dụng nước trong ao chứa của mình, như vậy vườn cây mới tốt được.”

Không chỉ riêng hộ trồng sầu riêng, tại xã Chợ Lách, nơi có thế mạnh về cây giống, hoa kiểng và cây ăn trái, công tác ứng phó hạn mặn cũng đang được chính quyền và người dân tập trung thực hiện. Địa phương đang khẩn trương rà soát các công trình thủy lợi, xác định những vị trí xung yếu để kịp thời sửa chữa, đồng thời nạo vét khoảng 500 héc-ta kênh mương nội đồng, tăng khả năng trữ nước ngọt phục vụ sản xuất hoa kiểng Tết.

Thường xuyên đo độ mặn tại các cống đầu mối để vận hành ngăn măn, trữ ngọt hợp lý

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, hiện tượng El Nino được dự báo duy trì cường độ rất mạnh từ cuối tháng 11 năm 2026 đến hết tháng 1 năm 2027. Mùa mưa trên địa bàn tỉnh cũng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm. Theo kịch bản ứng phó của tỉnh, ở mức nhẹ nhất, ranh mặn 4 phần nghìn có thể ảnh hưởng đến 85 trong tổng số 124 xã, phường. Ở mức gay gắt nhất, con số này có thể lên đến 103 xã, phường. Đây là nguy cơ đặt ra yêu cầu phải chủ động điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý ngay từ đầu mùa khô.

Trước nguy cơ hạn mặn diễn biến phức tạp, việc vận hành các công trình thủy lợi và phân phối nước ngọt hợp lý có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Công trình thủy lợi Trà Vinh đang xây dựng kế hoạch vận hành cụ thể, đồng thời theo dõi sát diễn biến nguồn nước để chủ động ứng phó.

Ông Lê Phước Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Công trình thủy lợi Trà Vinh, cho biết: “Công ty đang xây dựng kế hoạch vận hành chi tiết trong mùa khô. Đồng thời nắm sát tình hình thực tế diễn biến của mặn cũng như nguồn nước để có kế hoạch phân phối nước hài hòa, hợp lý, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của El Nino, của hạn hán xâm nhập mặn trong thời gian tới”.

Hồ chứa nước ngọt 5.000m3 của hộ ông Nguyễn Thanh Trường

Cùng với việc điều hành thủy lợi, hệ thống công trình phòng, chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả. Tỉnh đang triển khai hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé, dung tích khoảng 10 triệu mét khối, cùng hồ Lạc Địa có dung tích khoảng 2,3 triệu mét khối. Hai công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Ngành nông nghiệp cũng phối hợp rà soát hệ thống đê bao tại hai tiểu vùng Bắc và Nam Bến Tre để đề xuất nâng cấp. Riêng tiểu vùng Bắc Bến Tre, các cống An Hóa, Thủ Cửu và Bến Tre dự kiến được triển khai trong quý I năm 2027.

Đối với nước sinh hoạt, toàn tỉnh hiện có 237 trạm cấp nước đang vận hành đồng bộ. Những khu vực thiếu nước được hỗ trợ hệ thống lọc RO. Dự án trạm bơm cấp nước tuyến ống Cù lao Minh đã đạt 85% khối lượng, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2026.

Hệ thống lọc RO tại xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long

Không chỉ phục vụ sản xuất, việc bảo đảm nguồn nước sạch còn trực tiếp cải thiện chất lượng sinh hoạt của người dân vùng chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn. Tại xã An Ngãi Trung, mạng lưới cấp nước được mở rộng đã giúp người dân thuận lợi hơn trong sử dụng nước cho sinh hoạt và chăn nuôi.

Bà Võ Thị Thúy Kiều, một hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn, chia sẻ: “Mấy năm trước tới mùa mặn thì nước hơi cứng, như khi mình xúc miệng thì không xúc miệng được. Còn mấy năm nay thì nước vẫn thấy ổn, nước thì mạnh, như sinh hoạt, chăn nuôi, tưới tiêu thấy ổn”.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới cấp nước, ngành chức năng còn chủ động kiểm tra độ mặn, lựa chọn thời điểm lấy nước và triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khi nguồn nước bị ảnh hưởng. Trong đó, cung cấp nước RO miễn phí và kết nối, chia sẻ nguồn nước từ các nhà máy có độ mặn thấp là những biện pháp đang được thực hiện.

Vườn cây ăn trái cũng tích cực nạo vét kênh mương trữ ngọt

Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên, Phó Trưởng Phòng Quản lý khai thác, Trung tâm Nước sạch nông thôn Khu vực 3 tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Chúng tôi sẽ đo độ mặn tại các nguồn nước để lựa chọn thời gian lấy nước hợp lý. Sau đó cung cấp cho UBND xã để thông báo đến người dân, để người dân sắp xếp thời gian trữ nước. Thứ hai, chúng tôi đã vận hành hệ thống lọc mặn RO, cấp nước miễn phí cho người dân tại chỗ. Đồng thời cũng cấp nước miễn phí cho các hệ thống lọc RO do UBND xã đang quản lý. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng vận hành các hệ thống kết nối, chia sẻ nguồn nước từ những nhà máy nước có độ mặn thấp để người dân có được nguồn nước sử dụng trong thời gian hạn mặn”.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã lắp đặt hơn 12.240 đồng hồ nước sạch nông thôn, vượt xa kế hoạch đề ra. Ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn nước, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn để các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp.

Với sự chuẩn bị từ sớm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Vĩnh Long đang chủ động tạo lá chắn trước nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, góp phần bảo vệ sản xuất và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô xắp tới.