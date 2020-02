Vĩnh Phúc đủ nguồn lực, người dân xã Sơn Lôi sẽ sớm vượt qua dịch Covid-19

Trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, khi phát hiện thêm người nhiễm virus Covid-19, ngày hôm qua (13/2) địa phương này đã tiến hành khoanh vùng, lập chốt kiểm soát việc dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Chiều nay (14/2), tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc nói ông "lấy làm tiếc" về việc người Vĩnh Phúc, người ở xã Sơn Lôi hay huyện Bình Xuyên "bị phân biệt đối xử" khi dịch bệnh Covid-19.

Nếu cách vùng dịch 40km bị cách ly thì người Hà Nội cũng cần cách ly

Phát biểu về trường hợp một người đàn ông ở Vĩnh Phúc cách vùng dịch Sơn Lôi 40km bị cách ly, cũng như ý kiến cho rằng cần cách ly toàn bộ tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc nói: Việc khoanh vùng dập dịch ở xã Sơn Lôi, chúng tôi đã điều tra dịch tễ từng cá nhân trong gia đình bệnh nhân, theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Về việc theo dõi những người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đến Vĩnh Phúc, hay người Việt từ nước bạn về, chúng tôi đã khuyến cáo. Với người cách xã Sơn Lôi tận 40km mà vẫn bị cách ly thì theo quan điểm của tôi, Bộ Y tế chưa yêu cầu cách ly như thế.

Hình ảnh chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Sơn Lôi thời gian vừa qua.

"Nếu cách xã Sơn Lôi 40 km mà bị cách ly thì người Hà Nội cũng phải cách ly. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí thông tin chính xác rằng việc khoanh vùng, cách ly được thực hiện theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, không phải cứ muốn là cách ly", ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khẳng định.

"Với những đối tượng có khả năng lây nhiễm ra ngoài, chúng tôi đang kiểm soát tốt. Tất nhiên không có gì tuyệt đối 100%, nhưng chúng tôi tự tin kiểm soát tốt dịch bệnh", ông Thành nói.

"Về việc Quảng Trị cách ly công dân Vĩnh Phúc, tỉnh đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và gửi Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của Trung ương, đề nghị các địa phương thực hiện cách ly theo đúng chỉ dẫn của Bộ Y tế".

Ưu tiên tuyệt đối chống dịch, đám cưới có thể hoãn lại được

Ông Thành cho biết thêm: "Về đám cưới giữa công dân hai xã Tân Lập và Sơn Lôi, chúng tôi đã lập danh sách đầy đủ và bố trí cách ly, theo dõi. Tất cả những người đến đám cưới ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 sẽ thuộc diện bị theo dõi y tế".

Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bổ sung về các biện pháp Vĩnh Phúc đang áp dụng để khoanh vùng, dập dịch, Đại tá Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh: "Công an tỉnh đã vào cuộc kiểm tra, giám sát những người Trung Quốc đã qua vùng dịch, sau đó cung cấp cho cơ quan y tế. Công an tỉnh cũng thành lập những đoàn công tác đến tuyên truyền cho công dân Trung Quốc, hiện tại họ chấp hành rất tốt".

"Với những người không bị sốt, ho, tạm thời được cách ly tại nơi lưu trú. Những trường hợp có dấu hiệu lâm sàng thì chúng tôi đã đề nghị cơ quan y tế vào cuộc", ông Việt nói.

Về việc mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ dân xã Sơn Lôi nói riêng, dân huyện Bình Xuyên nói chung, ông Hải cho rằng đây là việc chưa cần, bởi Vĩnh Phúc có đủ nguồn lực. Trong ngày 14/2, hàng chục nghìn bánh xà phòng, nước sát khuẩn đã được các nhà tài trợ chuyển đến huyện, từ đó đưa về xã Sơn Lôi.

"Với quyết tâm của người dân, sự hỗ trợ của tỉnh, của nhà tài trợ, chúng tôi nghĩ rằng người dân xã Sơn Lôi sẽ sớm vượt qua", ông Hải nói.

Bình Xuyên đảm bảo việc cung cấp hàng hóa cho vùng cách ly Sơn Lôi

Trả lời câu hỏi của các phóng viên xung quanh vấn đề cung cấp nhu yếu phẩm cho vùng cách ly, cũng như các biện pháp khoanh vùng, dập dịch ở xã Sơn Lôi, ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch huyện Bình Xuyên cho biết: Cuộc sống người dân diễn ra bình thường, mọi người nhất trí với cách làm của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch huyện Bình Xuyên: Huyện Bình Xuyên đã yêu cầu dừng mọi hoạt động tập trung đông người, thậm chí cả đám cưới, trừ đám hiếu để phòng chống dich bệnh.

Các đơn vị cung cấp nhu yếu phẩm cho dân đều đã vào cuộc. Xã Sơn Lôi có 6 thôn, mỗi thôn đều có điểm bán nhu yếu phẩm tại nhà văn hóa. Đội quản lý thị trường của huyện kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá, đảm bảo không tăng giá như trước khi có dịch.

Ông Trung nói việc cung ứng hàng hóa "chưa có vấn đề gì". Ngoài ra, huyện cũng đã bỏ ngân sách ra mua máy đo thân nhiệt cho các Tổ phòng chống Covid-19, cơ chế là mỗi thôn 1 đội.

Huyện Bình Xuyên đã yêu cầu dừng mọi hoạt động tập trung đông người, thậm chí cả đám cưới, trừ đám hiếu.

"Tháng này có ngày đẹp thì tháng sau cũng có ngày đẹp, dứt khoát là chúng ta phải ưu tiên cho phòng chống dịch", ông Trung cho biết.

Kết thúc họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc-Bùi Huy Vĩnh nói, còn một điều "rất đáng tiếc" là một số cơ quan báo chí rầm rộ đưa tin "38 học sinh ở Vĩnh Phúc" có triệu chứng ho sốt, rồi quy kết đó là Covid-19. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm tại địa phương và Trung ương, các trường hợp này đều âm tính với Covid-19.

"Tôi thực sự mong muốn các cơ quan báo chí cẩn trọng trong việc đưa tin, tránh gây hoang mang và tâm lý không tốt cho các cháu học sinh, cũng như phụ huynh các cháu".

Ông Vĩnh mong muốn các cơ quan báo chí vào cuộc, để người dân nắm được thông tin đầy đủ và ngừng ngay việc kỳ thị công dân ở Vĩnh Phúc./.