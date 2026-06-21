VOV có chỗ đứng quan trọng trong lòng thính giả Indonesia

Indonesia là quốc gia có nền tảng truyền thông số phát triển. Tuy nhiên phát thanh vẫn có một sức sống mãnh liệt với lượng thính giả đông đảo. Trong số rất nhiều đài phát thanh tại Indonesia, VOV vẫn có chỗ đứng quan trọng trong lòng thính giả tại quốc gia này.

Thính giả Indonesia chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 60 năm Ngày phát sóng chương trình tiếng Indonesia đầu tiên của VOV ( 30/06/1966-30/06/2026)

Tại buổi gặp mặt với đại diện VOV tại Jakarta, các thính giả khẳng định sức sống mãnh liệt của Đài tiếng nói Việt Nam. Sự hiện diện liên tục của kênh tiếng Indonesia kể từ ngày 30 tháng 6 năm 1966 thể hiện cam kết mạnh mẽ phục vụ người nghe nói tiếng Indonesia thuộc mọi thế hệ. Các thính giả cũng khẳng định những nỗ lực của Đài TNVN trong việc thúc đẩy công nghệ số.

Việc tích hợp đa phương tiện đã được thực hiện, giúp người nghe có thể dễ dàng truy cập nền tảng. Các thính giả nhấn mạnh, VOV không chỉ là phương tiện thông tin giải trí, mà qua đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Indonesia, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Các thính giả cũng chia sẻ các đề xuất cải thiện chất lượng và số lượng người nghe bao gồm cung cấp nội dung âm thanh và video ngắn hấp dẫn cho thế hệ trẻ, phù hợp với nhu cầu và mức độ cấp thiết của họ; Tăng cường tương tác với người nghe bằng các cuộc thi trắc nghiệm, cuộc thi viết, thảo luận trực tuyến và các buổi hỏi đáp thường xuyên; Cung cấp không gian rộng hơn cho người nghe bày tỏ ý kiến ​​và kinh nghiệm của mình; Hợp tác với sinh viên, học giả và người có tầm ảnh hưởng tại Indonesia; Tăng cường các chương trình về các điểm đến du lịch, ẩm thực, lịch sử và đời sống xã hội Việt Nam, trong đó nhấn mạnh những điểm tương đồng văn hóa giữa Việt Nam và Indonesia để thu hút người nghe từ cả hai nước.

"VOV đã có những bước chuyển trong việc tăng cường chuyển đổi số, nhưng cần được đa dạng hóa hơn nữa. Tối ưu hóa các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook Instagram, TikTok và podcast. Cung cấp nội dung âm thanh và video ngắn hấp dẫn cho thế hệ trẻ, phù hợp với nhu cầu cấp thiết của họ, ví dụ các chương trình về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục, khởi nghiệp, văn hóa và cơ hội học tập tại Việt Nam. Cần làm phong phú thêm nội dung văn hóa và du lịch", thính giả trung thành Sunu chia sẻ.

Các thính giả cũng gửi lời chúc đến chương trình phát thanh tiếng Indonesia của VOV5 ngày càng tiên tiến, sáng tạo và được cả thế hệ thính giả cũ và mới yêu thích. Mong rằng VOV5 tiếp tục là người bạn của thính giả Indonesia và là cầu nối cho tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia. Với sự ủng hộ của thính giả trung thành và sự đổi mới không ngừng, VOV5 sẽ tiếp tục phát triển và tiếp cận được nhiều khán giả hơn trong tương lai.